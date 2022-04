Beauer dévoile son camping car 3XC équipé d’une cabine télescopique (gigogne) qui triple sa surface habitable

Que diriez-vous d’un camping-car télescopique pour vos prochaines vacances ? L’idée nous vient du fabricant français Beauer qui remplace la caravane remorque par une remorque de camping-car télescopique, la Beauer 3XC. Elle se monte très facilement sur une camionnette ou sur un camion disposant d’un plateau. Avec un design qui lui permet de s’élargir de chaque côté, ce camping-car d’un nouveau genre offre un espace de vie généreux une fois installé pour les vacances. L’an dernier déjà, Beauer avait présenté une roulotte de camping extensible, la 3X ! Cette année, ils reviennent avec la 3XC, que l’on vous présente tout de suite.

Présentation de la Beauer 3XC

Selon le constructeur, Beauer 3XC est un concept unique pour partir à l’aventure. Ce « cell-car » se compose du véhicule et de la cellule habitable, l’ensemble formant un bloc compact très maniable et qui peut se conduire avec un simple permis B. Comme la cellule se rétracte, le véhicule entier n’est ni plus long, ni plus large qu’une voiture, ce qui permet de le stationner sur une place de parking sans pour autant être un champion des manœuvres.

L’intérieur de la Beauer 3XC

Que ce soit pour faire une pause ou pour y passer une ou plusieurs nuits, le cell-car se veut confortable et fonctionnel. La cellule, une fois dépliée, offre une surface de 12 m², comme dans la plupart des camping-cars d’ailleurs. L’intérieur se veut sans compromis et peut accueillir quatre personnes. La Beauer 3XC offre tout le confort et la fonctionnalité dans un intérieur très design. Le salon se veut convivial et lumineux avec une banquette qui peut accueillir 5 personnes autour de la table centrale. Des coffres et rangements sont disposés dans cette pièce afin de désencombrer l’espace. Un lit double est présent en permanence, mais la banquette se transforme aussi en lit pour deux personnes en cas de besoin.

Dans la cuisine du camping car toute équipée, on retrouve un réfrigérateur, une plaque de cuisson à gaz, un évier avec réserve d’eau, et un espace pour un micro-ondes. Le plan de travail a son éclairage LED indépendant. Quant aux nombreux placards, ils sont facilement accessibles et disposés de manière à avoir tout sous la main !

Enfin, la chambre présente un lit pour deux personnes, disponible en deux dimensions (140×190 cm ou 160×200 cm) et dispose d’un sommier à lattes, d’une prise et d’un interrupteur sur la tête de lit. De nombreux placards sont également présents ainsi qu’un coin penderie pour les vêtements. A côté de la chambre se trouve l’espace toilette et WC; une douche peut être ajoutée en option.

Le concept de la cabine télescopique

La technologie française de cette cabine a été récompensée par la Médaille d’or du concours Lépine 2017. Elle permet de passer de 4 m² à 12 m² habitables en déployant la cabine de chaque côté, celle-ci venant se poser sur des vérins. Le concept breveté se base sur le principe gigogne et permet de déployer deux modules de 4 m² chacun autour des 4 m² de la remorque principale. Il suffit d’appuyer sur un bouton pour activer les vérins électriques, l’opération nécessite au maximum une minute ! Lorsqu’elle est pliée, les meubles s’emboîtent les uns dans les autres et se placent quand elle se déplie, il n’y a aucune action à effectuer pour placer les meubles ou les ranger. Pour tous renseignements et/ou tarifs, vous pouvez contacter Beauer via ce formulaire de contact.