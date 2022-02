Une architecte va construire une Tiny-House avec moins de 10 000 €

Nous savons aujourd’hui qu’il existe un habitat alternatif à la maison traditionnelle: si la tiny-house reste moins onéreuse qu’une maison classique, il faut tout de même compter environ 50 000€ pour emménager clés en main. Et 50 000€, ce n’est pas un budget que tout le monde possède. Bénédicte est architecte d’intérieur spécialisée dans le micro-habitat. Elle se passionne aussi pour le « fait-main », la création et le développement durable. L’architecte n’a rien contre les tiny-houses vendues clés en main, qu’elle qualifie de magnifiques et à un prix justifié. Mais elle s’est quand même lancé un défi intéressant, qu’elle relate sur le site micro-maisons.com… Explications.

Quel est le défi de Bénédicte ?

Pour prouver qu’il est possible de rendre accessible ces petites maisons au plus grand nombre, Bénédicte s’est lancé le défi de “concevoir et auto-construire une tiny- house complète de qualité, construite à l’aide de matériaux neufs et aménagée pour moins de 12 000 €”. La maisonnette de Bénédicte devait également être réalisée en deux versions: l’une autonome en énergie, la seconde connectée aux réseaux d’électricité et d’eau. Enfin, il fallait aussi trouver une remorque permettant de rester dans le budget global de 10000-12000€ maximum. Dans ce défi, plusieurs critères devaient être respectés pour coller au maximum au modèle livré clés en main :

Utilisation exclusive de matériaux neufs de qualité;

Facile à construire soi-même;

Esthétique;

Durable et solide;

Comporter au moins 3 couchages, une salle d’eau, une pièce à vivre avec coin repas et une cuisine.

Une première version hors budget

Après avoir dessiné son premier modèle, l’architecte raconte avoir listé la totalité des fournitures nécessaires; elle est arrivée à un budget de 16 000€. Son défi semblait donc difficilement réalisable, d’autant que ce modèle était prévu en auto-construction. C’était certes déjà beaucoup moins cher qu’une tiny-house déjà construite, mais ce n’était pas assez pour Bénédicte. Economiser sur les matériaux peut sembler assez facile quand il s’agit de sommes minimes, mais quand il faut réduire la totalité de 30%, c’est un peu plus compliqué. L’architecte a donc décidé de repartir à zéro et recalculer le moindre détail, en augmentant notamment l’engagement dans le DIY.

L’objectif a-t-il été atteint ?

En respectant ces derniers objectifs, la tiny-house à 12 000€ serait donc possible. Désormais, elle vise à passer sous le seuil des 10 000€, même si elle sait que c’est un peu compliqué. En fait, ce qui fait souvent exploser le budget d’une construction, ce sont les petits surplus et imprévus mis bout à bout. Elle va désormais se lancer dans la construction après avoir réalisé son projet sur maquette… L’avenir nous dira si son objectif des moins de 12 000€ a été atteint.

La maison la moins chère du monde ?

Pour la tiny-house de l’architecte, ce n’est, à priori, pas encore gagné pour passer sous la barre des 12 000€. En revanche, l’entreprise indienne Tata a apparemment réussi la prouesse de construire une mini tiny-house de 9 m² avec le confort nécessaire pour 500€, voire 700€ pour le modèle haut-de-gamme… En France, c’est évidemment impossible au vu du coût des matériaux de construction. Même la moins chère de nos maisonnettes exploserait déjà ce tout petit budget de moins de 1000€ !