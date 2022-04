Une maison container entièrement aménagée et meublée vendue sur Amazon pour 33 000 euros

Vous êtes des adeptes des commandes sur Internet et du géant de l’e-commerce américain Amazon ? Savez-vous qu’il est possible de commander une maison container directement sur Amazon.com ? En quelques clics, il est désormais possible de recevoir chez soi (si vous habitez aux Etats-Unis), sa nouvelle maison container, déjà aménagée et meublée… Il suffit de l’installer dans le jardin, de la raccorder aux réseaux d’eaux usées et potables et à l’électricité pour vous installer… L’entreprise américaine MODS a décidé de proposer un modèle de 30 m², directement sur le site Amazon… Le principe est exactement le même que si vous commandiez un aspirateur… Il faudra juste prévoir un peu plus de place à la réception du colis… Mais cette maison container livrée par Amazon, c’est quoi exactement ?

Une vraie maison à acheter en ligne !

Ce n’est pas vraiment une nouveauté car les tiny-houses sont déjà disponibles sur Amazon, et même en France… Mais elles sont plutôt classées dans la catégorie « abri de jardin » et sont à construire, aménager, isoler, meubler pour pouvoir les transformer en studio de jardin… La construction reste simple et l’aménagement possible, mais ce n’est pas non plus une tiny-house clé en main ! Mais la petite maison MODS est bien différente puisqu’elle est livrée déjà meublée et aménagée… En fait, on vous livre un gros container, vous le posez dans votre jardin, et vous pouvez dans l’heure, inviter vos amis à pendre la crémaillère !

Tout est prévu pour l’installation

Evidemment, la maison container MODS doit être raccordée à l’électricité, mais les concepteurs ont imaginé des connexion Plug & Play pour rendre les branchements plus faciles. MODS précise qu’elles “sont construites conformément au Code international du bâtiment (IBC) et dépassent en fait la plupart des normes de construction ISO“. Attention cependant, les réglementations de construction ne sont pas les mêmes aux Etats-Unis qu’en France, le constructeur précise que l’acheteur doit s’assurer de la réglementation locale avant de passer commande.

Une petite visite de l’intérieur ?

La maison container MODS est entièrement meublée à la livraison avec une chambre, une douche, des toilettes, un lavabo, une petite cuisine, et un coin salon. Les portes et fenêtres sont toutes entièrement isolées et verrouillables évidemment ! La maison est également équipée avec les électroménagers présents dans la description de la maison. De plus elle est aussi équipée en chauffage et climatisation. La cuisine semble équipée d’éléments de rangements, et d’une petite table d’appoint qui sert de plan de travail ou de table pour manger… Dans le salon, on aperçoit un petit canapé deux places confortable à l’entrée de la maison container… Pour la chambre en revanche, c’est un peu étrange, elle se compose de 4 lits superposés, et l’image renvoie un manque d’espace mais c’est peut-être l’une des concessions à envisager pour cette maison container ?

Combien coûte-t-elle ?

La maison container, actuellement indisponible mais qui devrait l’être prochainement est vendue au prix de 36 000 $ avec 4500 $ de livraison à prévoir… L’entreprise précise qu’elle peut livrer sur tout le continent américain. 30 m² pour 36 000$ équipée et meublée entièrement, il sera probablement difficile de trouver moins cher ailleurs ! MODS précise que la maison container a été conçue dans un container neuf ou « légèrement utilisé », sans vraiment en dire plus sur la question. Plus d’infos : amazon.com.