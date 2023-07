Comment prendre l’huile de CBD pour bien dormir ?

Pour de nombreuses personnes qui n’ont trouvé que très rarement des solutions efficaces ou qui préfèrent éviter les produits chimiques en raison de leurs effets secondaires, l’huile de CBD s’impose comme une alternative naturelle et de plus en plus tendance. Nous vous invitons à découvrir dans cet article la bonne façon d’utiliser le CBD pour des nuits calmes et reposantes.

Comprendre l’action du cannabidiol

Les effets du cannabidiol sur notre organisme sont aujourd’hui relativement bien connus. Le mode d’action de cette molécule réputée est complètement différent de celui des produits chimiques issus des laboratoires pharmaceutiques, ce qui explique son succès. Il faut savoir que le CBD agit directement sur les neuro-récepteurs qui participent à exacerber en nous les sensations de douleurs ou de stress. Au lieu de nous endormir comme le ferait un somnifère, l’effet du CBD est donc de nous apaiser et de faciliter l’endormissement de manière plus douce et naturelle.

Comment consommer le CBD pour s’endormir

L’huile de CBD représente certainement la forme la plus répandue de cette molécule auprès des personnes qui en font une utilisation quotidienne pour retrouver de bonnes habitudes de sommeil. Si vous souhaitez acheter du CBD en ligne pour le mélanger à d’autres aliments ou pour une consommation directe et orale, l’huile reste un choix plébiscité. Les gélules et les capsules sont également largement accessibles, même s’il peut se révéler plus pratique d’ajouter quelques gouttes d’huile dans une tisane ou dans une boisson quelques dizaines de minutes avant l’heure du coucher.

Le temps d’action pour le CBD

L’huile de CBD ingérée par voie orale agit en 1 heure de temps environ chez la majorité des consommateurs. La consommation par voie sublinguale se révèle bien plus efficace et il est possible d’en ressentir les bienfaits en moins d’une demi-heure. Les gouttes de cannabidiol posées en dessous de la langue mettent en effet un temps plus court pour un passage direct dans le sang. Il est dans tous les cas important de ne consommer cette huile pour l’endormissement qu’en fin de journée, si l’on ne souhaite pas en ressentir les effets durant la journée de travail par exemple.

Comment déterminer la posologie parfaite pour une bonne nuit de sommeil

Les effets du CBD sur le consommateur dépendent de son organisme et de la concentration du produit. Il est en général recommandé de procéder de manière progressive et d’ajuster au fil du temps le dosage selon les effets obtenus pour les premières prises. Le pourcentage marqué sur le flacon d’huile de CBD représente la teneur en cannabidiol. Un flacon ayant une contenance de 10 ml pour une concentration de 5% contient 500 mg de cannabidiol, pour environ 20 demi-pipettes de 25 mg. Une personne de 70 kg environ ressentira des améliorations notables sur sa qualité de sommeil pour une consommation quotidienne comprise entre 15 et 25 mg de CBD par jour. Les dosages peuvent varier selon la nature des troubles de sommeil.