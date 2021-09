Un hydrogel révolutionnaire pour solutionner rapidement les problèmes de cartilage sans immobilisation

Nous sommes très nombreux à connaître des problèmes articulaires. Ces douleurs peuvent apparaitre à la suite d’un accident, d’une maladie, d’une intervention chirurgicale, ou simplement à cause du vieillissement naturel des articulations.

Des douleurs parfois invalidantes, qui touchent selon un sondage de l’IFOP un français sur deux. Lombalgies, rhumatismes ou arthrose, ces maladies se portent toutes sur l’appareil moteur. Et il existe bien peu de solutions pérennes pour ceux qui en souffrent, mais un nouvel hydrogel conçu par des scientifiques chinois pourrait permettre de fournir un « échafaudage » aux cellules cartilagineuses et ainsi leur permettre de se développer. Explications.

Un hydrogel aux propriétés nouvelles

Selon Qiuning Lin, de l’université Jiao Tong de Shanghai, en Chine, les essais de ce gel devraient bientôt commencer sur l’Homme. Ils ont en effet mis au point un gel qui ne durcit pas tant qu’il n’a pas été exposé à la lumière ultraviolette pendant 10 secondes. Grâce à ses propriétés, il se lie immédiatement au cartilage existant et devient suffisamment solide pour conserver sa forme le temps nécessaire à la reformation des cartilages. Le traitement des tissus cartilagineux est aujourd’hui compliqué, car les tissus cicatrisent mal, entraînant des douleurs quasi quotidiennes.

La technique actuelle et ses défauts

Aujourd’hui, on traite ces lésions avec un implant de cellules cartilagineuses, prélevées sur le malade directement. La technique qui s’utilise depuis 1987 présente certaines difficultés comme celle de fixer les cellules à l’endroit souhaité par exemple, car la méthode qui consiste à appliquer un patch pour les fixer nécessite obligatoirement une intervention chirurgicale, et avec elle, une rééducation fonctionnelle.

L’hydrogel d’un nouveau genre pourrait être posé sur les cartilages endommagés sous coelioscopie, ou opération dite « en trou de serrure »: une technique beaucoup moins invasive que celle utilisée à l’heure actuelle. Et pour les patients, un rétablissement beaucoup plus rapide puisqu’ils pourront s’appuyer sur l’articulation, ce qui n’est pas le cas actuellement.

Des résultats encourageants

Les détails de cette étude ont été divulgués sur le site Science Alert et sont plutôt prometteurs: lors de tests effectués sur des porcs, il apparaît que les défauts de cartilage étaient cicatrisés six mois après l’injection des cellules. En revanche, l’injection d’hydrogel sans cellule ne permettait qu’une cicatrisation très faible par rapport à celle avec cellules. Les études sur les animaux portaient uniquement sur les cartilages qui recouvre les extrémités osseuses, ce qui ne prend donc pas en compte les blessures comme celle du ménisque puisque les cartilages endommagés se trouvent alors à l’intérieur du genou.

Il faudra d’autres études sur les « cartilages internes » aux articulations pour vérifier si ce nouvel hydrogel peut aussi les « réparer ». Un autre essai clinique est d’ailleurs en cours, il concerne la régénération de la peau grâce à cet hydrogel. Et les scientifiques parlent encore de « résultats prometteurs ».

Une solution pérenne pour les problèmes de cartilage

Les problèmes d’arthrose ou de douleurs liées au cartilage peuvent être vraiment invalidantes. Elles s’intensifient souvent quand le temps est changeant et peuvent littéralement entraîner le blocage du genou par exemple. Les injections d’acide hyaluronique sont une aide pour celles et ceux qui souffrent, mais elles sont à réitérer tous les six mois… Ce nouvel hydrogel pourrait donc être une solution pérenne pour les millions de français qui souffrent de problèmes de cartilage.