Connaissez-vous les bienfaits et l’existence de la sève de bouleau ?

En naturopathie, il y a parfois des éléments naturels aux vertus insoupçonnés… C’est le cas de la sève de bouleau ! Un produit qui n’est pas forcément dans tous les foyers mais qui, pourtant se révèle un allié forme presque indispensable ! Le bouleau est l’un des plus riches arbres, l’un des plus forts.

De la feuille à la sève, en passant par les bourgeons, les bienfaits du bouleau sont à connaître… Et une cure de sève de bouleau au sortir de l’hiver est un plus indéniable pour notre organisme*. Découvrez ce que la sève de bouleau peut vous apporter !

La composition de la sève de bouleau

La sève de bouleau est récoltée directement sur le tronc, comme on peut le faire sur la sève de pin. Elle se consomme souvent au printemps, au moment de la récolte mais peut néanmoins se conserver. Ce liquide translucide est riche en vitamines, en magnésium, en oligo-éléments explique le site femmeactuelle.

Et il possède un petit goût sucré qui n’est pas désagréable ! En consommant régulièrement ce nectar naturel, on gagnerait en tonus et certains problèmes liés aux calculs rénaux, rhumatismes ou douleurs articulaires serait atténués.

Les bienfaits de la sève de bouleau

Lors d’un régime alimentaire dans le but de perdre du poids, la sève de bouleau est un parfait complément. Elle ne vous fera pas perdre du poids, mais vous aidera dans le processus d’amaigrissement.

Contre les problèmes de peau comme l’eczéma ou le psoriasis, elle aide à détoxifier la peau et provoque donc la diminution des symptômes liés à ces maladies. Il en est de même pour les dermites du cuir chevelu.

Grâce à se composition, la sève de bouleau aide à la diminution des calculs rénaux. Les coliques néphrétiques provoquent des crises très douloureuses. La sève de boulot peut prévenir l’apparition de ces calculs.

Et ce n’est pas tout !

La sève de boulot apporte de nombreux sels minéraux au corps et s’avère un allié parfait pour les sportifs. Mais grâce à ses vertus revitalisantes, la sève de bouleau permet également de stimuler les personnes âgées ou convalescentes.

Elle aide également à un meilleur fonctionnement cardiovasculaire.

Et enfin elle permet de lutter contre certains parasites intestinaux.

Quel goût pour la sève de bouleau ?

Pour découvrir son goût légèrement sucré, mieux vaut la consommer au printemps, juste après la récolte annuelle. Il faut cependant la choisir exclusivement biologique et la consommer rapidement. Elle ne présente aucun risque, ni contre-indication, ni interférence avec un traitement thérapeutique.

Cependant comme tout complément alimentaire, même naturel, il convient de respecter un arrêt de 10 jours toutes les 3 semaines afin de permettra à l’organisme de se réguler. Et il convient évidemment de respecter les doses recommandées par les fabricants.

Vous pouvez aussi la récolter vous-même sur les bouleaux, mais mieux vaut qu’un professionnel le fasse, pour ne pas blesser l’arbre… Comme tout métier, il y a un savoir-faire qui préservera la santé de l’arbre.

*La sève de boulot peut être considéré comme un complément alimentaire et apporter des bienfaits. Cependant elle ne remplace pas un traitement thérapeutique délivré par un médecin.