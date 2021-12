Souffrez-vous de troubles psychosomatiques ?

Lorsque l’on souffre de maux divers, on en cherche souvent la raison dans le monde extérieur. Et si ces maux n’étaient qu’un message que nous envoie notre corps ? Quel pourrait être l’impact de notre esprit sur notre corps…

Ce vaste sujet qui englobe ce que l’on appelle les troubles psychosomatique Le sujet dérange certains, quand d’autres sont persuadés de la relation entre le corps et l’esprit. Concrètement, les troubles physiques seraient les résultats de conflits mentaux que l’on ne soupçonne pas… Sauf si l’on se penche un peu sur le sujet et donc sur soi-même !

Dans ce domaine, il existe une sorte de bible écrite par Michel Odoul, spécialiste des troubles psychosomatiques: « Dis-moi où tu as mal, je te dirais pourquoi » ! Et quand on prend la peine de consulter ce livre, les résultats sont parfois déroutants ! Décryptage !

Qu’est-ce qu’un trouble psychosomatique ?

Un trouble psychosomatique se traduit par des douleurs, crampes, paralysie, apparition d’abcès ou de maladies bénignes comme angine par exemple. Selon ce livre, le trouble psychosomatique est souvent causé par un événement d’ordre émotionnel (décès, séparation, accident) et se traduit par la chute de nos défenses immunitaires.

Mais ce n’est pas le seul facteur “mental” qui peut déclencher des symptômes physiques: parfois les états d’anxiété, de détresse morale ou de tensions peuvent générer des effets sur notre corps. Ces états épuisent l’appareil psychique qui peut avoir des problèmes pour maintenir l’équilibre entre le psychique et le somatique…

Ces manifestations sont considérées comme psychosomatiques dès lors qu’elles sont déclenchées par des processus mentaux, et non par un facteur physique extérieur.

Quelques exemples connus

Parmi les nombreux maux qui peuvent être déclenchés par du stress ou un passage à vide dans notre vie, on retrouve les trois maladies suivantes :

La colopathie fonctionnelle ou syndrome du côlon irritable qui provoque fortes douleurs, constipation ou diarrhées chez le malade. Pourtant, lors des examens, les coloscopies ne présentent rien d’anormal.

qui provoque fortes douleurs, constipation ou diarrhées chez le malade. Pourtant, lors des examens, les coloscopies ne présentent rien d’anormal. L’eczéma et l’asthme sont deux maladies, l’une respiratoire, l’autre dermique qui peuvent se déclencher lors de périodes de stress, sans qu’aucune autre cause externe ne soit décelée.

La dépression est une maladie mentale qui peut être d’origine psychosomatique, c’est-à-dire déclenchée par des facteurs tels que la fatigue, les troubles du sommeil ou de la concentration.

Il est bon de rappeler qu’il a notamment été constaté que l’état de notre système immunitaire et notre état psychique étaient liés.

Ces maladies n’ayant pas d’origine connue au moment où elles surviennent, elles peuvent être considérées comme des maladies psychosomatiques.

Que nous apprend le livre de Michel Odoul ?

Attention, ce livre n’est pas un livre médical, mais plutôt de psychologie et de travail sur soi… En cas de doute, il faudra évidemment consulter un médecin et ne pas tenter de trouver une cause psychosomatique à votre état de santé.

Concrètement, si vous constatez l’apparition d’un symptôme soudain, il faudra vous demander ce qui a pu le provoquer. Prenons l’exemple d’une soudaine extinction de voix qui vous « laisse sans voix » ! L’aphonie survient souvent quand justement, nous devons utiliser notre voix, pour un examen par exemple… Le stress est si fort que notre voix nous lâche au plus mauvais moment.

Pour une angine, la symbolique du corps serait que l’on a du mal à exprimer ce que l’on a besoin de dire ! L’angine exprime la colère face à une personne, ou la rancœur… Ne dit-on parfois que la pilule est dure à avaler ? Parce que l’on craint de blesser avec des paroles ou d’asséner les quatre vérités à quelqu’un, une angine se déclenche sans même avoir pris froid ou chopper un virus.

Et parfois, il suffit de résoudre son problème psychique pour que le trouble physique disparaisse comme par enchantement… Lors d’un prochain symptôme soudain, renseignez-vous sur son origine psychique, vous pourriez être surpris et dérouté !

