À quoi aurait ressemblé la science moderne sans les travaux d’Albert Einstein ?

Einstein a changé le monde au début du XXe siècle avec ses théories sur la gravité, l’énergie, la masse ou encore la lumière. Celles-ci lui ont permis d’arriver à la théorie du big-bang qui décrit la manière dont l’Univers est né. Les travaux du célèbre physicien théoricien constituent aujourd’hui la base de nombreux projets scientifiques.

D’où l’intérêt de se demander ce qu’aurait été la vie s’il n’avait pas été là pour faire progresser la science de façon spectaculaire. Pour répondre à cette question, il est nécessaire de revenir aux principaux problèmes de la physique, de parler de ce que les scientifiques avaient fait avant Einstein pour les résoudre ainsi que des solutions apportées par ce dernier.

Gouverné par les lois de Newton

Avant 1905, « année miracle » au cours de laquelle Einstein a publié une série d’articles qui allaient révolutionner la science, la physique était en grande partie régie par les lois d’Isaac Newton. Rappelons que ces principes à la base de la mécanique newtonienne ont été annoncés dans Philosophiae naturalis principia mathematica en 1687.

Avant la parution des premières publications du père de la relativité générale, les travaux de Newton ont servi de référence dans le domaine de la physique classique et de l’astronomie. Au 19e siècle, le monde a vu l’avènement de la science de l’électromagnétisme. Celle-ci porte sur les relations complexes entre les charges électriques, le courant, mais aussi les champs électriques et magnétiques, sans oublier la lumière.

Einstein, un scientifique hors du commun

Face à ces avancées, avant Einstein, on pensait avoir résolu presque tous les mystères de la physique. Mais il n’en est rien. Par exemple, l’orbite de Mercure n’obéit pas aux lois de Newton. Plus important encore, les principes newtoniens ne s’appliquent pas aux objets dont la vitesse est proche de celle de la lumière.

C’est là que les théories d’Albert Einstein deviennent intéressantes. Réputé pour la célèbre formule E = mc² qui est une équation d’équivalence entre la masse et l’énergie, le scientifique est aussi à l’origine de la théorie de la relativité restreinte, en plus de sa contribution dans le développement de la mécanique quantique. La relativité générale, qui est une théorie de la gravitation, est sans aucun doute son travail le plus remarquable.

Des avancées avant Einstein

Depuis son apparition il y a près d’un siècle, la relativité générale est restée incontestée dans le domaine de la physique. Elle a permis à la science d’évoluer jusqu’au point que nous connaissons aujourd’hui. On se demande alors ce qu’aurait été le monde si Einstein n’avait pas existé. À ce propos, nos confrères de BigThink pensent que même sans le célèbre physicien théoricien, d’autres auraient probablement réussi à faire avancer la science de la même manière, et ce, en très peu de temps.

Dans les années 1880, le physicien JJ Thomson, celui à qui on doit la découverte de l’électron, a par exemple essayé de quantifier l’énergie transportée par cette particule de matière. Un travail qui aurait pu déboucher sur la formule E = mc². Quant au concept de l’espace-temps, une des composantes essentielles de la relativité générale, c’est Hermann Minkowski, ancien professeur d’Einstein, qui l’a imaginé le premier. Tout cela pour dire qu’une révolution majeure aurait sans aucun doute eu lieu dans l’univers de la physique même sans Einstein…