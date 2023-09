Découverte d’un artefact en bois façonné par l’homme, vieux d’un demi-million d’années et antérieur à notre espèce

Une équipe d’archéologues constituée de chercheurs des universités britanniques de Liverpool et d’Aberystwyth ont fait une découverte majeure. Celle-ci remet en question la considération selon laquelle les humains de l’âge de pierre étaient nomades et technologiquement peu avancés. Comme le rapporte notre source, la découverte a été faite sur le site archéologique des chutes de Kalambo, en Zambie, où le groupe de recherche a trouvé deux rondins réunis en forme de croix. Mieux encore, la structure en bois exceptionnellement bien conservée comporte ce qui semble être des traces de coupe faites avec des outils en pierre.

Vieux de près d’un demi-million d’années

L’artefact faisait peut-être partie d’une plate-forme, d’une passerelle ou d’une habitation surélevée. Selon les chercheurs, son état de conservation exceptionnelle est dû au fait que le site archéologique où il a été trouvé permet de préserver plus longtemps les matières organiques comme le bois grâce à ses niveaux d’eau élevés. Pour déterminer l’âge des rondins, le professeur Larry Barham et ses collaborateurs ont utilisé la technique de la datation par luminescence. Il s’agit d’une méthode qui permet de connaître l’âge d’un objet en déterminant le moment où il a été exposé pour la dernière fois à la lumière solaire. Grâce à cette approche, les archéologues ont découvert que les bois dataient d’au moins 476 000 ans avant notre ère, bien avant l’évolution de l’Homo sapiens.

Une découverte importante

L’utilisation du bois par l’homme remonte déjà à l’âge de pierre, mais à cette époque, nos ancêtres s’en servaient principalement pour la chasse et pour faire du feu. Jamais auparavant il n’y a eu de preuves suggérant que ce matériau était utilisé pour la construction. Pour le professeur Larry Barham de l’université de Liverpool, cette découverte est tout simplement stupéfiante : « cette découverte a changé mon opinion sur nos premiers ancêtres », a-t-il déclaré dans un communiqué de presse. Effectivement, la plus ancienne structure en bois façonnée par l’homme répertoriée à ce jour est vieille de moins de 10 000 ans.

L’œuvre de l’Homo heidelbergensis ?

Pour l’heure, les archéologues ne savent pas exactement quelle lignée humaine était à l’origine des rondins trouvés près des chutes de Kalambo. Ils pensent toutefois qu’il pourrait s’agir de l’Homo heidelbergensis, une espèce ayant évolué il y a plus de 650 000 avant notre ère. Il convient de noter que cette découverte a été réalisée dans le cadre du projet Deep Roots of Humanity, dirigé par le professeur Barham. Soutenue financièrement par l’agence britannique Arts and Humanities Research Council (AHRC), l’initiative vise à évaluer le développement des technologies de nos ancêtres au cours de l’âge de pierre. Plus d’infos : nature.com.

