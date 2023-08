Le fer de cette pointe de flèche de l’âge du bronze serait d’origine extraterrestre

La formation des météorites remonte vers 4,3 à 4,8 milliards d’années. Après leur chute sur la Terre, il en reste des fragments pierreux ou métalliques. À l’âge du bronze, bien avant la découverte de la technique de fusion de minerais d’oxyde, l’Homme utilisait directement le fer météorique pour fabriquer des armes et des outils. C’est ce que cette nouvelle étude a révélé. En effet, des chercheurs de l’Université de Berne et du musée d’histoire naturelle de Berne, en Suisse, ont analysé la provenance du métal avec lequel a été construite cette minuscule pointe de flèche. D’après leurs observations, cet objet métallique aurait été importé d’une région très éloignée de Mörigen. Nous vous convions à en apprendre davantage sur cette recherche surprenante à travers cette rubrique.

L’utilisation de fer météorique à l’époque préhistorique

Hofmann et son équipe ont identifié cette arme métallique dans le cadre d’une recherche concertée d’artefacts anciens en fer météoritique en Suisse. Ils ont indiqué que le fer extraterrestre constituait le matériau le plus accessible à l’époque préhistorique, étant donné que le fer pur était particulièrement rare. Des civilisations anciennes privilégiaient l’usage des météorites métalliques en raison de leur grande résistance. En général, cette ressource est composée de fer, de nickel en petites quantités et des traces d’autres métaux. Ces scientifiques pensent que celle-ci était d’ailleurs le matériau de fabrication de la plupart des outils et des armes en fer datant de l’âge du bronze.

Un artefact en fer météorique trouvé en Suisse

Une grande partie d’artefacts en fer météorique dans le monde a été découverte sur des sites localisés en Égypte, au Moyen-Orient et en Asie. Des archéologues en ont trouvé quelques-uns en Europe. Ce groupe de recherche suisse s’est notamment tourné vers les objets excavés du site de Mörigen, situé à environ 8 km du champ de météorite de Twannberg. Cette ancienne cité aurait connu une grande prospérité à l’âge du Bronze. L’équipe a déniché une seule pointe de flèche en fer parmi les nombreux artefacts trouvés à cet endroit. Cette minuscule arme de 39,3 mm de long pèse 2,904 g. Selon ces scientifiques, la composition de cet artefact les a impressionnés.

Cette pointe de flèche est composée de fer météorique (fer + nickel) et d’un isotope radioactif de l’aluminium-26 qui se forme uniquement dans l’espace. Mais ce qui est vraiment étonnant, c’est le mélange spécifique du métal trouvé dans cet objet. Celui-ci ne correspond pas à la composition du fer météorique présent dans le champ de Twannberg de catégorie IIG. Les chercheurs pensent plutôt qu’il appartient au groupe de météorites IAB. Il est à souligner que les trois champs de météorites IAB les plus importants au monde sont à Bohumilitz (République tchèque), à Retuerte de Bullaque (Espagne) et à Kaalijarv (Estonie).

L’origine possible de cette arme ancienne

Le fer météorique de Kaalijarv correspond le mieux au matériau de fabrication de cette pointe de flèche, selon cette équipe de recherche. Ce météorite s’est écrasée sur la Terre vers 1 500 avant notre ère et a laissé plusieurs fragments métalliques pouvant être travaillés et transformés en petits objets. La distance entre Kaalijarv et Mörigen est cependant d’environ 1 600 km. Cela conduit les chercheurs à suggérer que la petite flèche en fer a été importée de l’Estonie via de grands réseaux commerciaux comme ceux utilisés par les marchands d’ambre de la Baltique. Plus d’informations : Journal of Archaeological Science

cliquez sur la bulle à droite pour publier un commentaire) ! x Veuillez laisser un commentaire à ce sujet Que pensez-vous de cette invention ? N’hésitez pas à partager votre avis, vos remarques ou nous signaler une erreur dans le texte () !