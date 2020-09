Des scientifiques ont calculé la température moyenne pendant la période glaciaire (spoiler : Il faisait très froid)

Un nouvel article publié dans la revue scientifique Nature révèle la température moyenne au cours du dernier âge de glace. Dirigée par Jessica Tierney, professeure agrégée au Département de géosciences de l’UA (Université de l’Arizona), cette étude scientifique a permis l’élaboration d’une carte qui montre à quoi ressemblait la variation de température dans le monde durant cette ère glacière. Si vous ne le savez pas encore, la période glaciaire la plus récente a duré à peu près 100 000 ans et a pris fin il y a environ 20 000 ans.

Des valeurs basées sur des études portées sur des fossiles

Pour établir leur carte des températures du dernier âge de glace, Jessica Tierney et ses collaborateurs ont fait leurs calculs sur la base de mesures chimiques effectuées sur des fossiles de zooplancton. Ils se sont également servis de valeurs obtenues à partir de structures graisseuses d’autres types de plancton vieux de milliers d’années.

Ces informations ont ensuite été intégrées à des simulateurs de modèles climatiques pour calculer les températures mondiales moyennes, rapporte CBC. « Nous avons eu une quantité importante de données grâce à des études effectuées pendant plusieurs années », a déclaré Jessica Tierney. « Mais la science a toujours voulu répondre à une question assez simple : à quel point la période glaciaire était-elle froide ? », a-t-elle ajouté.

Grâce justement à ces études, nous savons désormais que lors de la dernière période glaciaire, la température mondiale moyenne était d’environ 7 °C. C’est dix degrés de moins que celle de notre époque. Certes, la différence peut paraître insignifiante, mais selon les explications de Tierney, factuellement, il s’agit d’un énorme changement.

Un modèle mathématique pour mieux prévoir l’avenir

Comme aujourd’hui, le climat de la Terre lors du Dernier Age de glace changeait en fonction des régions. Les régions polaires étaient beaucoup plus froides que les zones tropicales avec une température moyenne de 14 °C de moins qu’aujourd’hui. « Ce qui est intéressant, c’est que l’Alaska n’était pas entièrement recouvert de glace », explique la géoscientifique dans son rapport. « Il y avait une zone dépourvue de glace qui permettait aux humains de traverser le détroit de Béring ».

Crédit photo : Jessica Tierney / University of Arizona

D’après les scientifiques, l’intérêt de la connaissance de ces informations réside dans le fait qu’elles permettent de calculer la sensibilité et la variation climatique. « Si nous parvenons à reconstruire les climats du passé, alors on pourra commencer à répondre à des questions importantes sur la façon dont la Terre réagit à des niveaux de dioxyde de carbone élevés, et améliorer ainsi notre compréhension de ce que le changement climatique futur pourrait nous réserver », a conclu Jessica Tierney.

Photo de couverture Anton Balazh / Shutterstock