Planète 9 : une nouvelle étude remet en doute l’hypothèse de son existence

L’hypothétique planète 9 a fait la une des journaux pour la première fois en 2016 lorsque deux chercheurs du California Institute of Technology affirmaient avoir trouvé la preuve de l’existence d’un objet massif dix fois plus grand que la Terre, en orbite 20 fois plus loin du soleil que Neptune. Grâce à des simulations informatiques, Mike Brown et Konstantin Batygin ont réussi à déterminer le possible emplacement du mystérieux corps céleste.

Pour ce faire, le duo s’est penché sur l’observation de six objets transneptuniens dont l’orbite semblait être perturbée par une mystérieuse force gravitationnelle. Il s’avère que la planète Neuf est à l’origine de cette perturbation. Néanmoins, une nouvelle étude réfute aujourd’hui cette hypothèse.

Déposé sur la plateforme arXiv, le texte qui a été rédigé par Kevin Napier, étudiant au doctorat en physique à l’Université du Michigan, semble donc contester l’analyse de Brown et Batygin. Napier et ses collaborateurs avancent que des biais de sélection ont conduit leurs collègues du California Institute of Technology à émettre l’hypothèse de l’existence d’une neuvième planète au sein du système solaire.

La planétologue Stephanie JH Deppe, co-autrice de la nouvelle étude, a récemment partagé son point de vue sur Twitter. « Toute preuve de la planète Neuf a disparu. Elle n’existe pas », a-t-elle déclaré, suggérant que les précédentes révélations concernant l’existence d’une telle planète sont probablement caduques.

My (probably) last co-authorship paper from grad school is out!!

The long story short is, any evidence for Planet Nine is gone. It doesn't exist.

This is the most comprehensive study EVER that examines the original clustering argument, led by @kjnapes. Let's get into it!

