Pour ce scientifique, les lois de la physique n’existent pas réellement

La physique a changé le destin de la Terre et des humains. Grâce aux lois formulées par les physiciens de renom tels qu’Isaac Newton, Archimède, Michael Faraday, Réné Descartes ou encore Galilée, sans oublier l’éminent Einstein, notre monde est devenu ce qu’il est aujourd’hui. En effet, ces lois ont rendu possible d’innombrables inventions et découvertes. Nous devons admettre que nous avons tendance à croire aveuglément à ces affirmations, dont la plupart sont vieilles de plusieurs siècles. Mais ce n’est pas un cas généralisé. Il y a des gens qui ont une vision tout à fait différente.

Un article pour le moins étonnant

Un physicien théoricien du nom de Sankar Das Sarma a récemment publié un essai dans le magazine américain New Scientist. Son article, intitulé « Pourquoi les lois de la physique n’existent pas réellement », remet en question les lois de la physique qui régissent le monde actuellement. « Ce que nous appelons souvent les lois de la physique ne sont en réalité que des théories mathématiques cohérentes qui semblent correspondre à certaines parties de la nature », écrit-il et de poursuivre : ces lois (NDLR) « évoluent à mesure que notre connaissance empirique de l’univers s’améliore ».

« C’est comme éplucher un oignon infini »

Sarma estime ainsi que les lois de la physique sont quelque chose de subjectif. Raison pour laquelle il pense qu’elles ne sont pas fiables pour décrire la vraie réalité. « Bien que de nombreux scientifiques considèrent que leur rôle consiste à découvrir ces lois ultimes, je ne crois tout simplement pas qu’elles existent », souligne-t-il. D’après le physicien théoricien, avec l’avènement de mécanique quantique, des changements sont en train de se produire dans l’univers de la physique. Un scénario qui serait loin de se terminer. « C’est comme éplucher un oignon infini, plus on épluche, plus il y a à peler », note-t-il.

La mécanique quantique, un concept éternel ?

L’auteur critique aussi le concept du multivers, c’est-à-dire la théorie selon laquelle il existe une multitude d’univers au-delà de l’univers observable. Selon lui, il est totalement erroné de penser que les lois de la physique telles que nous les connaissons s’appliquent dans d’autres univers. Concernant en particulier la mécanique quantique qui est une évolution majeure de la physique classique, Sarma estime qu’il y a peu de chance qu’elle devienne éternelle. « Il est difficile d’imaginer que dans mille ans, les physiciens utiliseront encore la mécanique quantique comme description fondamentale de la nature », écrit-il.