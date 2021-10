Quel est le nombre de personnes total ayant vécu sur Terre depuis que l’homme existe ?

Aujourd’hui, la population globale de la Terre s’élève à 7 925 986 928. Au fur et a mesure des années, ce nombre ne cesse d’augmenter. Et si nous faisions le calcul du nombre total de personnes ayant vécu sur la Terre ?

Selon un auteur, 75% de toutes les personnes nées sur la Terre étaient vivantes dans les 1970. Cette affirmation paraît évidement invraisemblable puisque dans ce cas, le nombre de naissances aurait atteint un record. Ou alors, un nombre inimaginable de personnes extrêmement âgées étaient en vie dans les années 1970. Alors, qu’elle pourrait être l’estimation scientifique du nombre de personnes ayant vécu sur la Terre depuis les origines ?

Un peu d’histoire…

Quelques soient les estimations scientifiques, le nombre total de personnes ayant vécu sur la Terre dépendra de deux facteurs: la durée de temps depuis laquelle on estime que les humains existent sur Terre, et la taille moyenne de la population humaine à différentes périodes.

Pour ce qui est du premier facteur, celui-ci reste difficile à déterminer: les premières traces des ancêtres de l’Homo sur Terre remonteraient à 700 000 avant Jésus-Christ. Cependant, l’Homo sapiens moderne, quant à lui, serait apparu 50 000 ans avant Jésus-Christ.

En ce qui concerne le deuxième facteur, 8 000 ans avant Jésus-Christ, la population mondiale tournait aux alentours de 5 millions. Celle-ci a continué d’augmenter jusqu’à atteindre environ 300 millions en l’an 1 avant notre ère. Cependant d’autres historiens fixent ce nombre au double de ce nombre; les estimations de la population à cette époque sont donc très imprécises.

Vers 1650, la population mondiale aurait atteint 500 millions environ, ce qui nous laisse penser que la croissance de la population fut très lente. C’est en 1800 que la population mondiale dépasse le cap du milliard de personnes. Depuis cette époque, la population mondiale n’a pas cessé d’augmenter jusqu’à atteindre aujourd’hui plus de 7 milliards de personnes sur Terre.

Des estimations approximatives

Afin de pouvoir estimer les nombres de personnes total qui ont vécu sur notre planète, un autre facteur est à prendre en compte: l’allure de la croissance démographique. Afin de rendre les estimations plus faciles, un taux de croissance constant à été fixée pour chaque période. Le taux de natalité se fixe à 80 pour 1 000 par an jusqu’à la première année de l’ère chrétienne. Pour l’an 2 à 1750, le taux de natalité se fixe à 60 pour 1 000 par an. Ce taux décline enfin chaque année jusqu’à arriver à 30 pour 1 000 à l’époque moderne.

Grâce à cette approche, l’estimation du nombre de personnes ayant vécu sur la Terre depuis ses origines est de 108 milliards. Cependant, il est possible que cette estimation sous-estime le nombre réel de personnes ayant vécu sur notre planète depuis l’apparition de la race humaine.

Pour finir, selon l’estimation faite, la population vivante actuelle représenterait 6,5% de toute la population humaine née dans l’histoire de l’humanité. Ce chiffre peut paraître bas mais en réalité pas tant que ça ! Il suffit de penser au nombre d’années qu’il s’est écoulé depuis l’apparition de la race humaine sur la planète.