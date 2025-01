Selon une nouvelle étude, l’invention de la roue daterait de plus de 12 000 ans avant notre ère

Deux chercheuses du laboratoire d’archéologie de l’Université hébraïque de Jérusalem, Talia Yashuv et Leore Grosman, ont étudié les pierres circulaires trouvées sur le site de fouilles de Nahal-Ein Gev II, dans le nord d’Israël. D’après leur étude, publiée dans la revue scientifique PLOS ONE, ces galets perforés seraient des fusaïoles natoufiennes. Des outils anciens pour filer les fibres en fil, et représenteraient la première technologie de filage rapide qui, notons-le, est semblable à celle de la roue. L’origine de la roue serait-elle donc beaucoup plus ancienne que nous le pensions ? Cette nouvelle étude vient relancer le débat…

Les chercheuses israéliennes estiment que les pierres trouvées sur le site de Nahal Ein-Gev II datent de 12 000 ans avant notre ère. Environ 60 % d’entre elles sont rondes et de forme symétrique, tandis que le reste a des formes plus anguleuses et irrégulières. Par ailleurs, la plupart de ces galets seraient fabriqués principalement en calcaire tendre, avec quelques pièces constituées de minéraux basaltiques. À noter que le site de Nahal Ein-Gev II est situé dans la vallée du Jourdain, à environ 2 km à l’est de la mer de Galilée, sur les rives de l’oued Ein-Gev. 113 pierres perforées y ont été découvertes et ont été classées en trois groupes selon l’état de perforation : 48 pièces avec perforation complète, 36 pièces brisées avec des trous partiels et 29 pièces inachevées avec une ou deux marques de perçage. Ce qui, selon Talia Yashuv et Leore Grosman, suggère une production locale des pierres.

More than 100 perforated soft limestone pebbles uncovered at the early village site of Nahal Ein-Gev II, which is located near the Sea of Galilee, may have been used as spindle whorls to produce yarn or cord some 12,000 years ago.

“These perforated stones are actually the first… pic.twitter.com/wcpbpNWTZi

— The History Of The Land Of Israel Podcast (@TheHistoryOfTh5) November 15, 2024