Un stagiaire de la NASA fait une étonnante découverte scientifique après seulement 3 jours de stage....

Si tous les stagiaires du monde étaient aussi performants que Wolf Cukier, la recherche scientifique, spatiale ou médicale avancerait à la vitesse de la lumière… Ce stagiaire de 17 ans, qui souhaite faire carrière dans l’astrophysique a eu besoin de trois petits jours pour faire une découverte essentielle.

Embauché à la NASA pour un stage à l’été 2019, il s’est penché de très près sur le satellite TESS, celui qui traque les planètes… Bien lui en a pris ! En seulement trois jours, il aurait découvert une nouvelle planète baptisée TOI1338b, rien que ça ! Sa découverte a été saluée par la Société Américaine d’Astronomie, c’est dire son importance.

TOI-1338b une nouvelle planète ?

Selon les données du satellite TESS, cette nouvelle planète se situerait autour de deux étoiles en orbite. Les deux étoiles en orbite autour de TOI-1338b, l’une environ 10% plus grande que le Soleil et un tiers de la masse solaire. Elles orbitent par paires toutes les quinzaines. Elle mesurerait 6.9 fois la taille de la terre et posséderait un cycle de révolution situé entre 93 et 95 jours.

Wolf Cukier, découvreur de planète à 17 ans !

En analysant le satellite TESS, Wolf a découvert des analyses qui lui semblaient anormales. Il imagine alors une éclipse stellaire mais la configuration lui laissait entendre que cela n’était pas plausible. Il comprend alors qu’il vient de découvrir une nouvelle planète !

Grâce à cette découverte, son tuteur met alors tout en place pour organiser les vérifications. Grâce à la mise en place d’un BOT, des images magnifiques de cette nouvelle planète, ont pu être capturées. Nul doute que Wolf Cukier est promis à une belle carrière qu’il souhaite consacrer à la physique ou à l’astrophysique… On aurait été étonnés du contraire !