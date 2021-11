Alien : que savons nous sur la prochaine série en 10 épisodes de Ridley Scott ?

On ne présente plus Ridley Scott, géant du cinéma de ces dernières décennies. Que ce soit dans les années 80, avec Alien ou Blade Runner, ou au début de ce siècle avec Gladiator, Seul sur Mars, ou encore Prometheus, le réalisateur arrive parfaitement à nous immerger dans des univers souvent différents. Et il en est un des plus angoissants parmi les chefs d’œuvre réalisés par l’homme, aujourd’hui à la production de sa propre création : celui d’Alien.

Vous pensiez en avoir terminé avec ces monstres aux dents acérées et à la langue terrifiante ? En collaboration avec Noah Hawley, Scott nous replonge dans l’univers terrifiant d’Alien pour une série destinée à FX, célèbre chaine de télévision américaine.

L’univers d’Alien

Cette saga de science-fiction se déroule dans l’espace, et dans le futur. Elle raconte l’histoire d’Ellen Ripley, lieutenant de première classe qui, lors d’une mission de transport, se retrouve confrontée à une espèce extraterrestre, le Xénomorphe (ou Alien) qui décime toute forme de vie sur son passage. On retrouve Ellen dans les 4 films qui composent cette saga, mais elle ne sera pas au centre de la série. En effet, le réalisateur et coproducteur, Noha Hawley, a confié à Vanity Fair : “Ce n’est pas une histoire autour de Ripley. Elle est l’un des meilleurs personnages de tous les temps, mais je pense que son histoire a été racontée de manière assez parfaite, donc je ne veux pas y toucher”.

De plus, contrairement aux films qui se déroulent principalement dans des vaisseaux, ou sur une planète « prison » dans Alien 3, la série se passera sur Terre, afin d’éviter que l’intrigue ne soit encore une fois « enfermée », toujours selon les propos du réalisateur.

A l’instar de Predator, autre classique de science-fiction des années 80 dont « les terrains de jeu » étaient d’abord une jungle d’Amérique centrale, puis la ville de Los Angeles pour le deuxième volet, la Terre comme lieu de confrontation permet une infinité de décors et des parties de chasse presque illimitées entre humains et extraterrestres.

Un début de tournage imminent

Ridley Scott, récemment aux manettes de House of Gucci sorti en salle ce 24 Novembre, affirme que l’écriture des 2 premiers épisodes est déjà terminée. La série, annoncée en Décembre 2020 par John Landgraf, président de la chaine FX pour qui elle est produite, sera sous un format de 10 épisodes, d’une durée d’environ une heure chacun. Et le tournage pourrait bien démarrer dès le printemps 2022.

De la SF engagée

Dans les films de la saga Alien, tout comme dans les préquelles Prometheus et Alien : Covenant, tous deux réalisés par Ridley Scott, une confrontation des classes était déjà remarquable, puisque l’on apprend très vite que la société Weyland, détenue par un richissime homme d’affaires, et impliquée dans la colonisation des planètes, souhaite capturer et expérimenter l’espèce des Xénomorphes pour en faire une arme biologique; on assiste d’ailleurs dans le 4ème volet, Alien, la Résurrection, aux tentatives des chercheurs pour dresser la bête, tentatives qui finiront dans un bain de sang (et d’acide).

Ce rapport de pouvoir et de domination sur la société par les personnes riches est en fait un sujet qui tient à cœur aux créateurs de la sage, mais également de la série. Hawley précise d’ailleurs “Vous verrez donc ce qui se passe lorsque l’inégalité contre laquelle nous luttons actuellement n’est pas résolue. Si, en tant que société, nous ne parvenons pas à nous soutenir mutuellement et à répartir les richesses, que va-t-il nous arriver ?”

On imagine bien que la réponse à cette question ne sera pas des plus gaies au vu de l’univers d’Alien, mais on espère au moins que Ripley ne sera pas le seul personnage à pouvoir survivre aux Xénomorphes !