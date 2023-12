« Bien réveillonner, c’est aussi bien rentrer », guide de survie pour les fêtes de fin d’année 2023

Les fêtes de fin d’année approchent et, avec elles, les repas gargantuesques à enchaîner sur plusieurs jours parfois. Dans notre culture, les repas de fêtes sont souvent accompagnés de boissons alcoolisées en tous genres, ennemis jurés des automobilistes inconscients ! Malheureusement, les nuits de réveillon sont meurtrières sur nos routes, avec un accident mortel sur trois liés à l’alcool ces jours précis. Rappelons que la limite de consommation est fixée à deux verres d’alcool par conducteur ayant plus de 3 ans de permis et à zéro verre pour les jeunes permis. Sur 100 personnes, 49 n’anticipent absolument pas leur retour de réveillon et prennent le volant alcoolisé, alors qu’il faut 17 h pour que le taux d’alcool revienne au taux admis en France, selon AXA. Voici quelques conseils pour rester en vie et protéger celles des autres, pour les retours de réveillon !

Consommez de l’alcool, avec une extrême modération !

Un verre, ça va ; deux verres, bonjour les dégâts ! Boire ou conduire, il faut choisir ! Ces slogans de la sécurité routière ne sont pas uniquement des slogans publicitaires, mais de réels messages de prévention à prendre à la lettre ! Concrètement, si vous consommez plus de deux verres d’alcool dans la soirée, vous ne devrez jamais prendre le volant, même si vous vous sentez capable de conduire. Et prenez garde aux boissons types « premix » à base de soda, de jus de fruits et d’alcool. Très sucrées, le goût de l’alcool est masqué, mais toujours présent, voire très présent même.

Halte aux idées reçues !

Le seul moyen de faire baisser votre taux d’alcool est de dormir de longues heures ! Oubliez les pseudos remèdes qui pourraient, en plus, vous rendre malade. Boire un café salé vous fera vomir, c’est certain, mais votre taux d’alcool, lui, restera le même que sans le café salé. Le bonbon à la menthe pour baisser le taux d’alcool, ça ne fonctionne pas non plus, et ce, même si vous avalez le paquet entier.

Hôte ou invité : anticipez votre retour de réveillon !

Si votre budget le permet, il existe certainement des options d’hébergement à proximité telles que des hôtels, des chambres d’hôtes ou des auberges de jeunesse. Informez-vous à l’avance et effectuez des réservations pour éviter toute précipitation de dernière minute. En tant qu’organisateur de la soirée du réveillon, prenez des mesures anticipées pour assurer la sécurité de vos invités en mettant à leur disposition une liste de numéros de taxis. Pour une solution plus poussée, envisagez la création d’une cagnotte pour permettre à chacun de rentrer en toute sécurité en taxi, en VTC, etc. Et si vous vous trouvez dans l’obligation de rentrer chez vous, adoptez un comportement responsable en vous équipant des accessoires décrits juste après.

Le kit parfait pour les soirs de réveillon… et les autres

Ce ne sera peut-être pas le cadeau que vos proches apprécieront de recevoir, il n’empêche qu’il pourrait leur sauver la vie et celles des autres. Nous avons sélectionné trois accessoires indispensables pour être certains de rouler en sécurité les soirs de réveillon : l’éthylotest, la couverture de survie et la batterie externe pour votre Smartphone.

L’éthylotest

Ce petit accessoire devrait être présent dans chaque véhicule et quel que soit le jour de l’année. Pour être certain de conduire en toute sécurité, il est très fortement recommandé de tester soi-même son taux d’alcool avant de prendre le volant. Et si l’éthylotest vous indique que ce taux est trop haut, il faudra rester sur place et probablement dormir dans votre voiture, d’où l’importance de l’accessoire suivant.

La couverture de survie

La couverture de survie devrait aussi se trouver dans chaque véhicule, notamment en hiver. Après un réveillon bien arrosé, voire trop arrosé, vous ne pourrez peut-être pas reprendre le volant et n’aurez personne pour vous héberger. Dégainez alors votre couverture de survie, installez-vous sur le siège arrière de votre voiture et passez la nuit, au chaud, le temps de dégriser. Au matin, un nouveau souffle dans l’éthylotest pour être certain d’être de nouveau apte à conduire.

La batterie externe

Après votre soirée bien arrosée et vos dizaines de messages à vos amis pour leur souhaiter un joyeux Noël ou une bonne année, votre batterie de Smartphone pourrait se retrouver bien vide. Ayez toujours une batterie externe chargée dans votre sac ou dans la boîte à gants de votre voiture, elle vous permettra de prévenir vos proches en cas d’obligation de passer la nuit dans votre voiture. Et s’ils sont sympathiques, ils viendront sûrement vous récupérer pour la nuit, mais au moins, ils ne s’inquiéteront pas de votre absence.

Et si malgré tous ces conseils, vous êtes victime d’un accident de la route et que vous provoquez un drame, faites-vous aider par l’association Victimes Et Avenir, dont nous vous avions déjà parlé dans cet article dédié. Que pensez-vous de ces quelques conseils ? Donnez-nous votre avis ou partagez avec nous votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

