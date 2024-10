L’octogénaire a comparu devant le tribunal fédéral de la ville de Great Falls, au sein de l’État américain du Montana, le 30 septembre dernier. Arthur Schubarth a été accusé d’avoir mené clandestinement pendant près de 10 ans une pratique jugée dangereuse pour la faune locale. Cela consistait à cloner et à élever illégalement des moutons géants pour les vendre ensuite à des réserves de chasse privées. Pour créer ses hybrides génétiquement modifiés, baptisés Montana Mountain King ou MMK, l’homme a importé et utilisé de façon illégale des tissus prélevés sur le mouton Macro Polo du Kirghizistan en Asie centrale.

Une peine d’emprisonnement et des amendes

En vertu de la loi Lacey qui « interdit l’importation, l’exportation, le transport, la vente, la réception, l’acquisition ou l’achat de tout poisson, faune ou plante prélevé, possédé, transporté ou vendu en violation d’une loi, d’un traité ou d’un règlement des États-Unis », l’accusé a été condamné à six mois de prison. En plus de cette peine, il s’est vu infliger une amende de 20 000 dollars américains (~18 000 €). Il devra aussi verser 4 000 dollars américains (~3600 €) à la Fish and Wildlife Foundation des États-Unis à titre de dommages et intérêts. Concernant les animaux déjà clonés, ils ont été confisqués en attendant leur transfert dans un zoo.

D’autres personnes inculpées

L’homme a plaidé coupable des accusations portées à son encontre en mars dernier. Cinq autres personnes ont également été inculpées dans cette affaire. Il faut savoir que l’octogénaire est le propriétaire de Sun River Enterprises LLC, un ranch de bétail « alternatif » basé à Vaughn, dans le Montana. Spécialisé dans l’élevage et la vente de moutons et de chèvres de montagne réservés à la chasse. Le tribunal a découvert que lui et ses collaborateurs avaient utilisé le MMK comme géniteur pour féconder d’autres espèces de brebis dans ledit ranch afin de créer plus d’hybrides.

Une espèce prisée pour sa taille

« M. Schubarth a non seulement violé les lois fédérales et nationales ainsi que les traités internationaux, mais lui et d’autres, ont illégalement conspiré pour dissimuler leurs actes aux autorités », a déclaré Todd Kim, procureur général adjoint chargé du département de la protection de l’environnement et des ressources naturelles auprès du tribunal de district du Montana. Concernant les moutons Marco Polo, il s’agit de la plus grande espèce ovine au monde.

Ils peuvent peser jusqu’à 140 kg et possèdent des cornes recourbées mesurant jusqu’à 1,5 mètre de long. Plus d’infos : justice.gov. Que pensez-vous de cette décision de justice sur cet octogénaire « savant fou » ? Je vous invite à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .