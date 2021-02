Covid-19 : combien de temps avant de retrouver une vie normale? Bloomberg dévoile des chiffres pas très optimistes

Quand allons-nous enfin pouvoir tomber le masque, embrasser nos amis, manger au restaurant… Enfin, vivre normalement tout simplement. Si l’on en croit les pronostics de Bloomberg, ce n’est pas demain la veille. En prenant en compte les taux de vaccination actuels et en estimant que l’épidémie sera éradiquée quand 75% de la population mondiale sera vaccinée.

Il ne faudra pas moins de 7 ans au niveau mondial si le taux de vaccination reste en l’état ! Il va peut-être falloir que les laboratoires accélèrent leurs productions et que les Etats s’activent… 7 ans dans ces conditions, nous allons tous finir avec des troubles psychologiques graves ! Au secours !

Bloomberg a constitué une énorme base de données qui comptabilisent les vaccinations à l’échelle mondiale. A ce jour, ce sont 119 millions de doses qui ont été injectées. Pour parvenir à endiguer la pandémie il faudrait que 70 à 85% de la population soit immunisée. Et les disparités entre les pays sont aussi énormes que le temps qu’il faudra pour venir à bout de la Covid 19 !

Alors qu’Israël pourrait avoir 75% de sa population vaccinée d’ici deux mois seulement, les Etats-Unis un parviendraient au 31 décembre 2021. Evidemment les disparités Nord-Sud existent aussi pour la vaccination. Ainsi les pays riches vaccinent plus et plus vite que les pays en voie de développement. C’est aussi à cause de ces disparités que sept années seraient nécessaires pour couvrir les ¾ de la population mondiale. Pour la France, il faudra un peu moins de 4 au rythme actuel…

Une estimation en temps réel !

La calculatrice Bloomberg utilise des données en temps réel, c’est-à-dire que la durée baisse à chaque vaccination réalisée. Les capacités de vaccinations d’un pays dépendent des livraisons des laboratoires et des moyens financiers des Etats.

Statistiques de ourworldindata.org

Cependant, elles peuvent aussi dépendre des conditions météorologiques. Ainsi, aux Etats-Unis ou au Canada, le blizzard hivernal de ces dernières semaines a fait perdre 4 mois sur le temps escompté au départ !

Un tiers des pays seulement vaccine aujourd’hui !

Dans les 2/3 des pays du monde, aucun vaccin n’a encore été administré ! Mais le rythme d’acheminement des doses de vaccins devrait s’accélérer. Tous les laboratoires du monde sont sur le pied de guerre pour que les vaccins soient efficaces et arrivent au plus vite.

En France, pour le moment Pfizer et AstraZeneca permettent la vaccination des plus de 75 ans, des soignants et des personnes à hauts risques. A ce jour, 1 922 706 personnes (chiffres de l’application TousAntiCovid du 10 février), il en reste encore 65 millions !