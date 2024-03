Est-ce que Temu est un site fiable ?

Vous aimez passer commande sur Internet et vous êtes surtout du genre à y commander tout, et n’importe quoi ! Quel que soit votre besoin, votre réflexe n’est pas de vous déplacer en magasin, mais de dégainer votre smartphone et vos différentes applications d’e-commerce. En 2022, le chiffre d’affaires de l’e-commerce, tous sites confondus, était de 146,9 milliards d’euros, en hausse de 13,8 % par rapport à 2021, selon francenum.gouv.fr. C’est un fait, l’e-commerce se porte bien ! Si vous êtes dans ce cas, vous connaissez forcément Temu (timiou pour les intimes), cette application chinoise qui déferle sur le monde ! Mais, ce site qui propose des prix plus bas que bas, est-il digne de confiance ? Les avis sont partagés. Décryptage.

Temu qu’est-ce que c’est ?

L’application Temu est gratuite sur l’App Store, et sur Google Play, et elle est l’une des plus téléchargées au monde. Elle vous propose, comme le font les sites Shein, ou AliExpress, du shopping en ligne. Jusque-là, rien de bien nouveau ! Mais, Temu pratique aussi une politique de prix très agressive, avec des vêtements à partir de 1 € seulement. De plus, les promotions sont quotidiennes, et il est même possible de jouer à de petits jeux pour gagner des bons d’achat. Agressive aussi dans son marketing, puisque l’on ne compte plus les influenceuses qui réalisent des « Haul » avec des produits Temu, généralement offerts par la marque. Tout cela rend l’application addictive, et les commandes s’enchaînent. Dans cet article de presse, un journaliste du Time, s’est interrogé sur le sentiment des clients et sur la fiabilité du site Temu.

Pourquoi certains clients sont-ils déçus ?

Toujours selon le Time, de nombreux clients se plaignent de Temu pour diverses raisons. Cela commence par un grand nombre de colis non livrés, mais débités du compte bancaire. De plus, ils avancent aussi de mystérieux frais ajoutés à leurs commandes, de nombreuses erreurs dans leurs commandes et un service client aux abonnés absents. Plus de 30 plaintes auraient été déposées auprès du Better Business Bureau, une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis qui vise à promouvoir un marché éthique en favorisant la confiance entre les entreprises et les consommateurs.

Fondé en 1912, le BBB offre une plateforme sur laquelle les consommateurs peuvent rechercher des entreprises et consulter leurs notations, leurs avis et leurs plaintes. La note du BBB sur Temu est même inférieure à 1,5 étoile. Rappelons tout de même que Temu est accusé par les États-Unis de cacher un logiciel espion, comme le rapporte le site Tom’Guide dans cet article. Il faut quand même nuancer en précisant qu’en France, l’applications Temu est plutôt bien notée par des millions d’utilisateurs avec 4,7/5 étoiles, que ce soit sur Android ou iOS.

Et, pourquoi Temu fait donc un carton ?

Si l’on se fie à ses détracteurs, le site Temu serait en conséquence un site peu fiable sur lequel les mauvaises surprises s’enchaîneraient. Néanmoins, Temu continue de fonctionner auprès des clients et cela s’explique aisément. Où trouverez-vous ailleurs, une friteuse à air à moins de 50 €, un pull-over à 3 € ou des écouteurs à 2,99 € ! Difficile de trouver moins cher, et les consommateurs, touchés par l’inflation et la baisse du pouvoir d’achat, se ruent sur l’application. Je ne dispose pas d’avis sur la question, n’ayant jamais commandé sur Temu, mais la question que je me pose concerne plutôt la qualité des objets, ou vêtements reçus ?

Je n’ai pas la réponse, mais je suis curieuse de connaître votre sentiment si vous êtes clients du site Temu. Alors, fiable ou non, les avis divergent et ne sont pas universels, ils dépendent probablement de l’expérience de chacun, et les clients se comptent par millions ! Tous ne peuvent donc pas être satisfaits, c’est une évidence. Êtes-vous déjà client de Temu ? Et, quels sont vos sentiments vis-à-vis de cette application ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .