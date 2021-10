Être gaucher, une discrimination décomplexée qui date du XVème siècle

Quel est le point commun entre Rafael Nadal, Bill Clinton et Lionel Messi ? Ils ne sont pas de même nationalité, ne pratiquent pas la même activité, mais sont tous gauchers. Et pour les sportifs comme pour les politiques, c’est assez fréquent. Les gauchers représentent environ 15% de la population mondiale actuelle, et pourraient être plus nombreux d’ici quelques années, puisqu’on ne les contrarie plus.

Mais saviez-vous que notre société était presque exclusivement pensée pour les droitiers ? Que les expressions plutôt négatives revenaient toujours aux gauchers ? Petit tour d’horizon de ces habitudes qui ne leur facilitent vraiment pas la vie.

Les expressions qui causent du tort aux gauchers

Ces expressions sont nombreuses mais elles sont rarement à l’avantage des gauchers; nous avons choisi 3 expressions non justifiées, pourtant très utilisées :

Être gauche : être maladroit;

Avoir deux mains (ou deux pieds) gauches : être maladroit;

Passer l’arme à gauche : mourir.

D’ailleurs une gaucherie est une définition de la maladresse; mais on ne connait toujours pas la définition de « la droiterie » !

Et les émojis alors ?

Regardez bien les émojis disponibles sur votre smartphone: que ce soit le pouce levé ou baissé, le poing, le biceps, tous représentent une main ou un bras droit. Pour rétablir cette injustice, Fizz, un fournisseur de services mobiles propose désormais des émojis pour les gauchers.

La science aussi boude les gauchers

Une récente étude publiée sur Science Direct explique “qu’environ 10 à 12 % de la population humaine est gauchère ou majoritairement gauchère“. Une seconde étude scientifique publiée dans la revue PubMed révélait en 2020 qu’environ dix pour cent des humains sur terre étaient gauchers, voire ambidextres.

Dans un monde pensé par et pour les droitiers, les gauchers sont donc également exclus des protocoles scientifiques. Selon un article de France Culture, les experts expliquent leur peur de fausser leurs résultats à cause du fonctionnement différent de leur cerveau par rapport un droitier. Rappelons que c’est l’hémisphère gauche du cerveau qui dirige un droitier, et inversement. Cette latéralité cérébrale ferait donc peur aux scientifiques au point de ne recruter que très peu de gauchers !

Les accessoires qui s’adressent aux droitiers

Demandez à un gaucher pourquoi il tient sa souris d’ordinateur dans le main droite (souris filaire) ! Il y a encore peu de temps, tous les ordinateurs portables proposaient la prise de la souris… à droite ! Dans un lieu public, le stylo accroché à une chaîne sur le comptoir est toujours trop court pour le gaucher. A l’école, les pupitres sont pensés pour les droitiers, même si aujourd’hui, les tables d’écoliers sont souvent dépourvues d’encrier, il en existe encore.

D’où vient cette croyance ?

Dans une interview accordée au Figaro, Pierre-Michel Bertrand, docteur en histoire de l’art, spécialiste de l’art médiéval, lui-même gaucher, est l’un des plus grands spécialistes français sur les aspects historiques des croyances liées aux gauchers.

Il explique que dans notre société manichéenne, il y a toujours un côté clair et un côté sombre: le jour et la nuit, la naissance et la mort, le chaud et le froid… La main gauche est celle des mauvaises choses, sales, d’ailleurs il est très impoli de tendre la main gauche pour saluer quelqu’un, alors que la main droite est symbole de pureté, notamment dans certaines religions.

Cette discrimination apparaîtrait dès le XVème siècle et aurait été conditionnée par la religion judéo-chrétienne. La main gauche est associée au mal, au vice, à l’aumône… On bénit de la main droite, jamais de la main gauche; la Bible explique d’ailleurs que les bons croyants seront placés à la droite de Dieu, quand les mécréants iront à sa gauche. Ne vous en faites pas amis gauchers, on dit aussi que la main gauche est celle du cœur non ?