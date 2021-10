6 choses étonnantes que vous ne savez sans doute pas sur les gauchers

Selon le site lesgauchers.com, il y aurait entre 13 et 15 % de gauchers dans le monde. 12.5% d’hommes, contre 10% de femmes. Leur nombre augmente car de nos jours, on ne contrarie plus les gauchers. Il fût un temps où les enfants gauchers étaient forcés de se servir de leur main droite; être gaucher pouvait même être considéré comme un handicap.

En revanche, personne n’a encore plus expliquer pourquoi nous naissions gaucher ou droitier. C’est peut-être le hasard ? Toujours est-il qu’il existe des faits inconnus, insolites ou véridiques sur les gauchers; en voici un petit florilège.

Ils ont une journée internationale

Créée depuis 30 ans, la journée internationale des gauchers se déroule chaque année le 13 août. Nous n’avons trouvé aucune trace d’une journée internationale des droitiers. Trop banal peut-être ?

Mais ils ont aussi des sites sur lesquels ils peuvent échanger entre gauchers. Ou partager leurs expériences, leurs difficultés à utiliser des accessoires pensés pour les droitiers. Être gaucher serait-il vivre dans un monde à part ?

Il y a plus de gauchers que de gauchères

6 hommes gauchers pour 4 femmes, c’est la proportion entre les deux sexes. En revanche, aucun lien avec la nationalité ou le lieu de naissance. Il naît autant de gauchers en France, qu’en Nouvelle-Zélande ou au Canada. Il se dit que s’il y a plus d’hommes gauchers, c’est parce qu’ils ont été plus récalcitrants pour obéir à ceux qui voulaient qu’ils soient droitiers… Rien ne confirme pour autant cette idée.

Le monde n’est pas adapté aux gauchers

Quoi que l’on en dise, une paire de ciseaux est par défaut conçue pour un droitier, comme un ouvre-boîte ou un levier de vitesse d’ailleurs, qui se trouve à droite du volant. Les pays où l’on roule à gauche sont plus adaptés aux gauchers, mais ils ne sont pas très nombreux. C’est aussi le cas des pupitres, où les trous pour la colle se trouvaient à droite, ainsi que nos claviers avec le pavé numérique qui se trouve forcément à droite. Et quand nous serrons la main de quelqu’un, c’est toujours la droite qui s’avance non ? Les gauchers doivent souvent s’équiper avec des accessoires spécialisés, et évidemment le budget n’est pas le même.

Gaucher, mais droitier du cerveau

L’hémisphère droit régit la vie des gauchers, quand le gauche régit celle des droitiers; quand nous sommes droitiers ou gauchers, ce n’est pas seulement de la main, mais aussi du pied, et du cerveau…droit donc !

Les gauchers célèbres

Du côté des sportifs, on retrouve de nombreux gauchers comme Rafael Nadal, Lionel Messi, Diego Maradona, Martina Navratilova. Le fait que l’hémisphère droit du cerveau soit sollicité les rendraient plus précis, car celui-ci contrôle l’habilité, la coordination et les mouvements. Ceci explique peut-être le fait qu’ils aient une longueur d’avance sur leurs adversaires droitiers.

Des présidents de la république aussi, puisque 5 des 8 derniers présidents américains étaient gauchers : Obama, Ford, Reagan, Bush (Père) et Clinton. Et d’autres encore dans les domaines artistiques ou historique comme David Bowie, Napoléon, Michel-Ange, Paul Verlaine, Rockfeller, Freud, Bill Gates ou Albert Einstein… Impossible de tous les citer.

Les gauchers ont leurs expressions

Souvent les expressions liées aux gauchers ne sont pas des plus flatteuses… Ne dit-on pas se lever du pied gauche (être ronchon), ou être gauche (maladroit) ou encore avoir deux mains gauches (encore de la maladresse). Et quand on passe l’arme à gauche, ce n’est pas très bon signe d’ailleurs !

Être gaucher, est-ce héréditaire ?

Difficile de répondre à cette question puisque les gauchers étaient contrariés avant une certaine époque… Aujourd’hui il se dit que 26% des enfants nés gauchers ont des parents gauchers. Les gauchers restent encore aujourd’hui un mystère sur bien des points, mais ils intriguent toujours autant qu’il y a 10, 20, ou 50 ans !