« Il reste moins de 30 jours pour agir », l’urgence du piégeage des frelons asiatiques, cet ennemi silencieux !

Le frelon asiatique a été importé par hasard en 2004, caché dans une poterie venue de Chine livrée dans le Lot-et-Garonne, les premiers frelons asiatiques ont depuis proliféré au point de devenir impossibles à éradiquer ! La lutte contre le frelon asiatique n’est toujours pas reconnue comme cause nationale, alors qu’il sévit depuis près de 20 ans, et assassine peu à peu les abeilles. Les abeilles, principales victimes des frelons asiatiques, se font décimer, laissant leurs apiculteurs sans ressource et dans un désarroi total. Les périodes de piégeage sont différentes en fonction de la saison. Cependant, si vous voulez apporter votre pierre à l’édifice, c’est avant le 30 novembre qu’il faut les piéger. Nous allons vous expliquer comment faire, quel piège choisir et quel appât est préférable pour cette saison. C’est parti.

Pourquoi faut-il piéger les frelons avant fin novembre ?

Le piégeage d’automne débute en septembre pour s’étendre jusqu’à la fin du mois de novembre. La pratique du piégeage d’automne consiste à éliminer les fondatrices lorsqu’elles émergent du nid à la recherche de protéines et de sucre, avant de se réfugier derrière l’écorce des arbres ou de s’enterrer pour survivre pendant l’hiver. Il faut savoir qu’une reine émergente de l’hiver peut donner naissance à près de 3 000 individus, capables de détruire un rucher en quelques heures. En automne, les frelons se trouvent plutôt près des ruchers à la recherche de sucre.

Quel appât pour piéger le frelon asiatique en automne ?

Comme nous vous l’avons dit, les frelons asiatiques cherchent du sucre à cette époque, alors quoi de mieux que le miel pour les attirer et les piéger ? Dans un piège que vous pouvez fabriquer vous-même en suivant nos conseils, vous mélangerez donc du sirop de nourrissement pour les abeilles, du miel parfumé (au choix entre bruyère ou châtaigner), ainsi qu’un alcool aromatique tel que le porto ou le pineau. Le sirop de nourrissement est disponible auprès des apiculteurs ou sur certains sites spécialisés comme l’icko-apiculture, par exemple. Ce mélange sucré et odorant va leurrer les frelons asiatiques, les piéger et les anéantir ! Les pièges d’automne doivent être disposés près des ruches, pour le cas des apiculteurs. Cependant, chaque particulier peut les aider en disposant des pièges avec cet appât dans les jardins, près des hangars ou des abris.

Quel piège choisir en automne ?

Il existe de nombreux pièges disponibles dans le commerce, libre à vous de faire votre choix, à condition de vous assurer que ce piège soit sélectif. Pour ce faire, vérifiez que les orifices soient d’au moins 5 mm pour permettre aux petits insectes non ciblés de quitter le piège, tout en ayant un trou d’entrée suffisamment étroit pour empêcher l’accès au frelon européen et aux papillons (9 mm). Si vous choisissez des pièges de type nasse, le cône d’entrée devra mesurer au moins 6 mm afin que les autres insectes puissent ressortir. En l’absence d’une méthode de sélection fondée sur la taille des insectes, seulement 1 à 4 % des insectes capturés seront des frelons asiatiques.

C’est pourquoi il est essentiel de respecter scrupuleusement ces critères pour maximiser la sélectivité des pièges. Dans de nombreuses communes engagées dans la lutte contre le frelon asiatique, ce sont les pièges sélectifs Tap Trap qui sont plébiscités. Il suffit de remplacer, par ce dernier, le bouchon d’une bouteille plastique dans laquelle vous aurez versé l’appât automnal. Que pensez-vous de cette initiative ? Nous vous invitons à nous donner votre avis, vos remarques ou nous remonter une erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .

