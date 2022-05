Le contrôle technique pour les motos et scooters devient finalement obligatoire dès le 1er octobre prochain

Amis motards, il va donc falloir passer au contrôle technique… et à la caisse ! Alors que sur les voitures, le contrôle technique est obligatoire depuis le 1er janvier 1992, les motos n’y étaient pas encore soumises; dans le premier projet de loi, ils devait être obligatoire dès le 1er janvier 2022. Mais devant le tollé général qu’avait provoqué cette décision, le gouvernement avait alors suspendu la décision. De nombreuses associations de motards avaient saisi le Conseil d’Etat pour contester cette loi. Celui-ci devait se positionner sur une entrée en vigueur au 1er janvier 2023. Il l’a jugée trop tardive au regard des directives européennes, ce sera donc pour le 1er octobre 2022 !

Les arguments du Conseil d’Etat

Le Conseil d’Etat estime que la date d’entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2023 est déjà trop tardive. En effet, à l’échelle européenne, le contrôle technique obligatoire est acté depuis le 1er janvier 2022. Contrairement à ce qui avait pu être annoncé, le gouvernement français n’a pas renoncé à la mise en place du contrôle technique… Le juge estime que le gouvernement n’a pas non plus mis en œuvre des mesures de sécurité qui pourraient justifier l’annulation de l’obligation de contrôle technique. Il l’impose donc dès le 1er octobre 2022… La réglementation européenne impose déjà le contrôle périodique des véhicules à moteur à deux, trois ou quatre roues, de cylindrées supérieures à 250 cm3 depuis le 1er janvier 2022. Une exception est prévue pour les pays qui ont pu prouver qu’ils avaient mis en place des mesures alternatives de sécurité routière, ce qui n’est pas le cas en France.

Comment cela va fonctionner ?

Dans un décret datant du 9 août 2021, l’Etat fixait donc au 1er janvier 2023 l’entrée en vigueur du contrôle technique pour les véhicules à deux, trois ou quatre roues, motorisés et immatriculés avant le 1er janvier 2016. Pour les véhicules immatriculés après cette date, il devra être effectué entre 2024 et 2026. Finalement, ce sera donc plus tôt que prévu ! Janvier 2023, trop tard pour le Conseil d’Etat qui valide donc l’entrée en vigueur 3 mois plus tôt… Pour le moment, il n’y a pas de précision quant à la périodicité future du contrôle technique. Sera-t-il calqué sur celui des voitures, à savoir tous les deux ans pour les véhicules d’occasion, et dès la quatrième année pour les véhicules achetés neufs ?

Quelques chiffres ?

Toujours selon le Conseil d’Etat, les usagers de deux-roues ont 22 fois plus de risques d’être victimes d’accidents mortels qu’un automobiliste… Mais dans les pays où le contrôle technique est devenu obligatoire, ce chiffre serait plus bas (16 en Allemagne, 17 en Espagne). L’obligation du contrôle technique permettrait donc de sortir du circuit des motos ou scooters présentant des dangers en circulation. Il permettrait aussi de contrôler les débridages de moteur (interdits) et de réduire les nuisances sonores et la pollution de l’air. La mise en place des centres de contrôle technique moto devrait donc être opérationnelle pour le 1er octobre prochain… On le rappelle, cela ne concernera, pour le moment, que les véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2016. Si votre engin est plus récent, vous ne serez donc pas concernés, ou du moins pas dans l’immédiat…