Le saviez vous ? Ces cinq incivilités pour lesquelles vous risquez une amende !

Saviez-vous que vous commettiez chaque jour ou presque des infractions susceptibles d’engranger une amende ? Ces petites actions quotidiennes que l’on fait tous comme traverser en dehors du passage piéton sont répréhensibles par la loi. Si vous voulez éviter une amende, il va falloir y regarder de plus près.

Même si les cinq situations suivantes semblent évidentes pour la plupart des citoyens, certains ne les respectent pas et ils peuvent écoper d’une contravention pour cela. Des faits anodins que chacun peut éviter, cela s’appelle de la civilité, mais certains en manquent peut-être ?

Traverser hors des passages piétons

Les piétons ne sont pas invincibles et se doivent aussi de respecter le Code de la Route même à pieds. Ainsi selon le Code la Route (art. R. 412-37 et R. 412-38) et le code de procédure pénale (art. R.49) un piéton peut recevoir une amende de 4€. Et ce, s’il traverse en dehors des passages piétons ou lorsque le feu piéton est rouge….

Jeter son mégot

Les mégots de cigarette polluent la nature et pourtant ils sont souvent jetés par les fenêtres des voitures… Les trottoirs des bistrots sont souvent des tapis de mégots, la poubelle étant souvent bien trop loin pour ces fumeurs irrespectueux… L’article R 633-6 du code pénal prévoit une amende de 68 € majorée à 180 € si non payée dans les 45 jours. Réfléchissez avant d’écraser votre mégot à même le sol ou alors ramassez-le et jetez le dans une poubelle !

Sortir ses poubelles en dehors des jours de ramassage

Les poubelles ménagères justement ! Elles peuvent aussi être porteuses d’amende forfaitaires. Dans toutes les communes de France, le ramassage des poubelles a lieu à des jours précis de la semaine. Il existe un arrêté municipal attestant de ces jours de ramassage. Si vous les sortez en dehors de ces jours (ou si vous ne les rentrez pas d’ailleurs) vous risquez une amende de 35 € ! Si vous contestez ou ne payez pas, l’amende est à la discrétion du juge, et elle peut aller jusqu’à 150€ !

Laisser les crottes de votre chien sur la voie publique

Munissez-vous de sacs à déjection à chaque promenade et ramassez ses crottes… Ce n’est peut-être pas des plus agréables mais cela vous évitera une amende de 68€. Par la même occasion cela évitera à d’autres de marcher dedans, même s’il paraît que cela porte bonheur !

Les dépôts d’ordure sur la voie publique

On les appelle aussi dépôts sauvages et ils sont de plus en plus fréquents ! Ils peuvent être punis d’une amende de 68€ passant à 450€ en cas de contestation… Et si en plus, vous utilisez un véhicule pour les dépôts sauvages, c’est une amende de 1500€ qui peut vous attendre au bout du chemin ! Même si ces amendes ne sont pas souvent dressées, elles existent et vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas !