Les 3 principaux inconvénients de l’auto-entreprise que l’on ne vous mentionne jamais

La France comptait, selon l’URSAFF, 2,715 millions d’autoentrepreneurs (AE) administrativement actifs en 2023. Le concept de microentreprise a été créé en 2008 et permet à toute personne de créer une petite entreprise personnelle pour toutes sortes de services. Ainsi, on peut devenir autoentrepreneur à plein temps, ou pour diversifier ses revenus. Je suis moi-même ce que l’on appelle un travailleur indépendant (EI) et travaille en Freelance pour vous concocter les articles que vous lisez chaque jour sur NeozOne. Le statut d’autoentrepreneur peut sembler un « eldorado » pour les employés du secteur privé devant se plier aux règles de leur entreprise. Certes, je n’ai pas ce problème ! Néanmoins, le statut de travailleur indépendant ne possède pas que des avantages, et il vaut mieux connaître les inconvénients avant de vous lancer. Décryptage.

Inconvénient n° 1 : les heures ne se comptent plus !

Puisque le « salaire » dépend du travail fourni, les travailleurs indépendants ne comptent pas leurs heures. La plupart de ces autoentrepreneurs travaillent bien plus de 35 heures par semaine, voire les samedis, les dimanches et les jours fériés… De plus, l’autoentrepreneur ne bénéficie pas de « congés payés » par les clients évidemment ! Deux solutions sont alors possibles : travailler même en vacances, ou prévoir le montant d’un mois de salaire sur l’année. À titre personnel, je fais un mix des deux solutions : un peu d’argent de côté, et un peu d’écriture, parce qu’écrire est un besoin vital ! Néanmoins, pour ceux qui ne peuvent pas « télétravailler », les vacances sont synonymes d’absence de rentrées financières, et il ne faut jamais l’oublier.

Inconvénient n° 2 : les risques à supporter

Plusieurs risques financiers peuvent être pris par les autoentrepreneurs, et ils sont assurément à considérer. Le premier risque étant de dépendre de « clients » qui ne sont pas à l’abri d’une faillite, ni d’un souhait de ne plus vous faire travailler. Si vous travaillez pour un seul client et que celui-ci met fin à votre collaboration, vous vous retrouvez sans salaire du jour au lendemain. De plus, si l’un de vos clients ne vous paye pas en temps et en heure, cela peut rapidement devenir problématique, car les charges, elles, continuent de courir. Enfin, et c’est un inconvénient majeur : en cas de difficulté, son patrimoine personnel peut être exposé. Si vous exercez dans le cadre d’une société commerciale (hors SNC), la responsabilité se limite au montant de ses apports. En revanche, si vous avez choisi le statut d’entrepreneur individuel sans avoir opté pour le statut d’EIRL, vos biens personnels, à l’exception de sa résidence principale, peuvent être saisis.

Inconvénient n° 3 : la variabilité des revenus

Le chiffre d’affaires d’un autoentrepreneur dépend du travail qu’il aura fourni durant le mois ! Et, ce chiffre d’affaires peut varier en fonction des demandes des clients, ou des imprévus qui s’immiscent dans la vie de l’autoentrepreneur : décès d’un proche, accident domestique, maladie, etc. Si vous êtes en incapacité d’exercer votre activité pendant une certaine durée, alors vous ne percevrez aucun revenu. Il existe un régime Sécurité sociale pour les autoentrepreneurs, mais il ne couvrira pas un chiffre d’affaires mensuel.

Des inconvénients, mais également des avantages

Si vous parvenez à pallier les inconvénients cités, être autoentrepreneur procure des avantages considérables. Le premier étant de ne pas dépendre d’un supérieur en termes d’horaires, ou de temps passé à son poste de travail. Organiser son emploi du temps comme bon nous semble est un vrai privilège, laissant l’opportunité d’avoir d’autres activités bénévoles à côté par exemple. Je ne parle pas du fait que l’on puisse travailler chez soi, sans passer des heures dans les transports, subir les grèves ou les embouteillages. Et, vous ? Si vous êtes autoentrepreneurs, avez-vous relevé d’autres inconvénients ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .