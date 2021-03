Les magasins Lidl et Aldi pris d’assaut en Allemagne pour des tests anti-covid vendus en rayon !

Depuis quelques jours, les magasins Aldi et Lidl situés en Allemagne sont pris d’assaut ! Non, ils n’ont pas sorti un nouveau robot de cuisine ou un système domotique ! Depuis le 6 mars dernier, ils vendent des tests anti-covid dans leurs rayons ! Sur le même système que les tests antigéniques que nous réalisons en France, dans les centres de dépistage…

En Allemagne, il peut être réalisé à la maison avec un résultat en 15 minutes. En effet, face au mécontentement des citoyens allemands, les autorités sanitaires se tournent désormais vers le dépistage massif !

Pour que cette campagne de dépistage de la Covid 19 soit la pus large possible, les autorités allemandes autorisent donc la vente des tests antigéniques en supermarché ! La campagne déjà en place, comme en France, dans les pharmacies n’a visiblement pas suffit !

L’Allemagne frappe donc plus fort en ouvrant la vente des tests antigéniques dans les grandes surfaces. L’objectif étant de tester encore plus massivement et de redonner peu à peu plus de libertés. Concrètement, Aldi vend le paquet de cinq tests à 24.99€ et Lidl à 21.99€. D’ici quelques jours, les tests seront également en vente en pharmacie et dans d’autres chaînes de magasins.

Si l’envie vous prenait de passer la frontière, sachez d’une part que pour le moment, même si elle n’est pas fermée, il n’est plus possible de s’y rendre pour faire ses courses ! Et de toutes façons, les stocks sont déjà épuisés !

Rappelons qu’en France, les centres de dépistage sont ouverts à tous, que les tests se font également en pharmacie et qu’ils sont pris en charge par la Sécurité Sociale et sans ordonnance… Après les masques vendus désormais en grandes surfaces, les tests antigéniques arriveront-ils dans nos rayons de supermarché ? L’avenir nous le dira !