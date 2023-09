Pellets de bois : malgré l’inflation et la situation géopolitique, les prix diminuent (doucement)

Depuis quelques mois, il existe un mot qui nous irrite et nous agace : inflation. L’inflation de l’énergie, l’inflation dans les magasins alimentaires, dans l’immobilier, etc. En 2022, nous avons atteint un taux record avec +5,2 % contre 1,6 % en 2021 et 0,5 % en 2020, les chiffres parlent d’eux-mêmes. Parmi les produits ayant subi une très forte inflation, nous retrouvons nos chers, très chers, petits pellets de bois. Le prix du sac de 15 kg étant passé du simple au double en un an seulement. En cette fin d’année 2023, les prix semblent s’être stabilisés et les enseignes lancent quelques promotions agressives pour proposer des prix bas. Mais pourquoi le prix pourrait-il de nouveau augmenter dans les mois à venir ? Décryptage.

Première raison : le temps

Cela peut sembler étrange, mais le temps ne favorisera peut-être pas un retour à des prix bas dans l’immédiat. Pour fabriquer des pellets, il faut que le bois utilisé ou les résidus soient bien secs. Or, si l’on utilise du bois issu de forêts gérées durablement, il doit sécher deux ans pour produire du pellet. L’année dernière, la razzia a été telle qu’il faut refaire les stocks. En attendant, les revendeurs vendent au prix fort puisque la demande est plus importante que l’offre.

Seconde raison : une demande toujours plus forte

Tous les médias, mais également le gouvernement ont encouragé l’utilisation du bois ou des pellets pour se chauffer. L’argument des médias étant qu’il était un combustible écologique, économique et disponible rapidement. Du côté du gouvernement, les mêmes arguments ont été avancés avec, en plus, des aides financières comme MaPrimeRénov ou les chèques énergies versés l’année dernière. Le résultat ne s’est pas fait attendre et les consommateurs ont répondu présents à cette argumentation, peut-être un peu trop d’ailleurs ! Les poêles à pellets se sont alors vendus comme des petits pains et les stocks de pellets n’ont pas suivi le mouvement !

Comment s’annonce la suite de l’histoire ?

Vous l’aurez compris, il semble vraiment compliqué d’imaginer que le sac de 15 kg puisse repasser sous la barre des 4,99 €, du moins pas dans l’immédiat. C’est un peu comme l’essence, maintenant que les 2 € par litre ont été atteints, il paraît évident qu’il aura du mal à redescendre à 1,50 € comme ce fut le cas il y a quelques années. Il est bien plus facile de voir les prix augmenter que de les faire redescendre ! Ajoutons une dernière raison à ces prix si hauts : la Chine a quelque peu « lâché » la France pour ses achats de bois. Inflation aussi ? Situation géopolitique compliquée ? Difficile à déterminer. Toujours est-il que ce géant de la fabrication du meuble commande beaucoup moins à la France. Or, pour construire les meubles, ce pays utilise le bas du tronc et les scieries conservent le haut pour fabriquer les pellets.

La conséquence est simple à comprendre, la France coupe moins de bois pour la Chine et produit donc moins de pellets… Bon, ce n’est pas demain la veille que le prix des pellets va revenir à la normale. Dommage, on y aurait presque cru avec toutes les offres promotionnelles de ces dernières semaines. Si vous cherchez un vendeur de pellets, notre annuaire peut probablement vous aider à trouver « la perle rare ».

Pensez-vous que les prix des granulés de bois vont retrouver leur tarif initial ?