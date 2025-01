Pourquoi le vol de pièces détachées automobiles augmente en flèche ?

Parfois, lorsque l’on part travailler, la journée commence de la plus mauvaise des manières ! Vous retrouvez votre voiture, garée sagement sur le parking de votre résidence, mais sans ses roues ! À la place, des parpaings quand les voleurs sont consciencieux ou sur ses disques, le cas inverse ! En France, les vols de pièces de voitures ont augmenté de 30 % en 2024 par rapport à l’année précédente, selon France 3. Phares, roues, caméras de recul, pot catalytique, voire pare-chocs, les voleurs ne reculent devant rien. Les véhicules deviennent des stations libre-service pour les voleurs qui cible principalement la pièce Renault et son modèle de Clio V. En effet, cette petite citadine est la plus ciblée par les voleurs, surtout en Île-de-France, selon Le Parisien.

Pourquoi le vol de pièces détachées augmente en France ?

Il n’y a évidemment aucune morale ni aucune logique à s’attaquer au bien d’autrui et à désosser une voiture ! Néanmoins, il y a peut-être une explication, et même plusieurs. La première étant que les prix des pièces détachées ont considérablement augmenté (de 20 à 30 %), selon les garagistes. L’inflation, la crise de la COVID 19 qui avait stoppé net la production mondiale, et la crise énergétique qui fait que les coûts de production ont augmenté. Le second facteur, lié au premier, étant que la disponibilité des pièces détachées sur un circuit légal n’est plus ce qu’elle était. Un mois, deux mois, voire trois mois pour obtenir une aile de Golf 7 neuve : du jamais vu ! Alors « Madame La Rue » devient le lieu idéal pour les malfrats, pour « se servir » et revendre aussitôt le larcin. Pour eux, les risques sont assez minimes et le bénéfice, lui, est plus qu’intéressant. Certains professionnels du vol de pièce prennent même des commandes et désossent en fonction des demandes clients : inouï !

Quelle est la pièce détachée la plus volée actuellement ?

Ah, la caméra de recul de la Renault Clio 5, cette petite merveille technologique devenue la star involontaire d’un tout autre marché : celui du vol ! Vous l’aurez peut-être remarqué si vous êtes l’heureux (ou malheureux) propriétaire de ce modèle, les voleurs semblent lui avoir jeté leur dévolu. Mais, pourquoi une simple caméra attire-t-elle autant l’attention ? La réponse est aussi simple que frustrante : elle se retire facilement, facile à revendre et… terriblement prisée sur les sites comme Le Bon Coin. De plus, les tutoriels pour la voler pullulent sur TikTok, ce qui n’arrange vraiment rien pour les propriétaires ! Résultat : une revente rapide, à un prix défiant toute concurrence, et souvent sans trop éveiller les soupçons. Alors, un conseil : garez votre Clio 5 dans un endroit sécurisé ou investissez dans des protections adaptées. Je ne possède pas de Clio et par conséquent, aucune pièce Renault à voler, mais je me suis pourtant retrouvée sans plaque d’immatriculation à l’avant ! Enfin, visiblement, c’était le support de plaque qui les intéressaient puisque ladite plaque avait été jetée sous la voiture ! Attention, en cas de vol de plaques, vous risquez de recevoir des amendes injustifiées soit dit-en passant.

Que faire en cas de vol de pièces détachées ?

Le problème du vol de la caméra de recul étant que l'on peut ne pas s'en apercevoir immédiatement ! Si vous êtes garés dans le sens de la marche, vous vous en apercevrez uniquement lorsque vous aurez besoin d'effectuer une marche arrière : logique ! En revanche, dès que vous découvrez le vol, commencez par prendre des photos de l'état de la voiture au moment de la découverte. Ensuite, une seule chose à faire si votre voiture est toujours sur ses 4 roues : porter plainte au commissariat puis prévenir votre assurance. Certains contrats, notamment « tous risques » prévoient une clause vols et vandalisme, quand d'autres « au tiers » ne l'incluent pas dans les garanties. Un dernier conseil ? Même en vous assurant au tiers, ajoutez la garantie vol et vandalisme, surtout si votre voiture dort dans la rue, ou sur un parking, on n'est jamais trop prudents. Et, il vaut mieux payer quelques euros supplémentaires tous les mois que de racheter quatre jantes et quatre pneus, je vous assure que la facture sera bien différente ! Et, vous ? Avez-vous déjà été victime d'un vol de pièces détachées ?