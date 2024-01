Quel est le prix du pellet à la tonne ?

L’année dernière, les pellets de bois ont subi une augmentation phénoménale ! Alors qu’ils se vendaient autour de 4 € le sac de 15 kilos, et 250 € la tonne en 2021, ils ont dépassé les 10 € le sac, et les 800 € la tonne au plus fort de la crise. Une crise provoquée par différents facteurs comme l’invasion de l’Ukraine par la Russie, qui a fait souffler un vent de panique sur les consommateurs français. Ces derniers, par peur de manquer, se sont rués sur les stocks de pellets. Les stocks ont fondu comme neige au soleil, et les prix, eux, ont flambé. Une réaction en chaîne, due au fait que le pellet de bois est un combustible plutôt très fluctuant comme les autres énergies d’ailleurs. Mais, quel est le prix de la tonne de pellets en ce début d’année ? Décryptage.

Quels sont les prix actuels des pellets de bois (tonne, sac de 15 kilos) ?

En ce mois de janvier, la tonne de pellets (1 000 kg) se négocie autour de 449 € pour des granulés livrés en vrac, soit 0,449 € le kilo de pellets. Si vous préférez la livraison en sac de 15 kilos, la tonne se trouve, en ce moment, à 460 € pour 66 sacs. Ce qui revient donc un peu plus cher avec un prix au kilo de 0,460 €. En magasins, il est parfois possible de trouver des sacs à l’unité, autour de 6 €, mais ce sont souvent des offres exceptionnelles et éphémères, avec un prix au kilo de 0,40 €. La plupart du temps, le prix du sac est plutôt autour de 7 €, ou 8 €, soit le double ou presque, des prix pratiqués voilà deux ans.

Dans quelles mesures les pellets de bois ont-ils augmentés ?

Pour ceux qui ont connu les « débuts » du poêle à granulés, la facture doit être un peu difficile à digérer. En effet, en 2015, la tonne de pellets était vendue 269,90 € soit 5,87 € les 100 kWh de chauffage, selon l’étude du ministère de l’Écologie. Son prix le plus bas fut constaté en 2017 avec une tonne de pellets vendue seulement 262,50 €. Après cette date, la tonne de pellets n’a fait qu’augmenter pour atteindre des sommets en 2022 avec une tonne vendue 636,91 € soit 13,85 € les 100 kWh. Soit une augmentation de près de 42 % en 5 ans ! Impressionnant, non ?

Le prix des pellets de bois baissera-t-il cette année ?

Il est difficile de répondre formellement à cette question, mais, depuis quelques mois, le prix paraît se stabiliser. Certes, le prix de la tonne reste élevé, mais beaucoup moins cher que l’année dernière à la même époque. En 2024, le coût du pellet a atteint environ 450 € par tonne. Cependant, selon Eric Vial, délégué général de Propellet, l’association nationale du chauffage au granulé, il ne devrait pas baisser en dessous de 300 € par tonne en raison de l’inflation. Faites votre stock pour l’année à venir, on ne sait jamais ce qu’il peut arriver. Bien conservés, les pellets de bois ne possèdent pas de date limite d’utilisation. Vous ne savez pas comment conserver au mieux vos pellets, retrouvez tous nos conseils dans cet article dédié. Que pensez-vous de cette analyse ? Et, à combien vous revient votre tonne de pellets de bois ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .