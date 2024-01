Est-ce le moment d’acheter du pellet ?

Les ventes de poêles à pellets ont encore augmenté cette année, tout comme évidemment, la consommation de pellets de bois. Selon les chiffres de l’association nationale des professionnels du chauffage au granulé de bois (Propellet), la production de granulé est passé de 1,8 million de tonnes en 2021, à 2,5 millions en 2022. Une hausse de + 20 % en un an et de + 80 % en cinq ans. La pénurie rencontrée l’an dernier a aussi incité la France a augmenté sa capacité de production, et fait naître quelques vocations. Mais, saviez-vous qu’il existait des périodes plus ou moins propices à l’achat des pellets de bois ? Alors, vaut-il mieux les acheter en été, ou en hiver ? On fait, avec vous, le tour de la question !

Quelle est la meilleure saison pour acheter les pellets de bois ?

Dans l’urgence, et si votre stock est épuisé, vous ne regarderez pas la saison pour les acheter, et c’est bien dommage ! Anticiper est peut-être le maître-mot des utilisateurs de bois de chauffage et de granulés de bois. En effet, les combustibles « bois » sont soumis, comme tous les produits de consommation, à la loi de l’offre et de la demande. Ainsi, plus la demande est forte, plus les flux se tendent, et plus les prix flambent. Vous l’aurez compris, le moment idéal pour commander votre stock de pellets de bois se situe en été ! Une saison où vous êtes bien loin de penser à votre chauffage, et pourtant, c’est là que vous ferez les meilleures affaires !

Pourquoi faut-il acheter au printemps ou en été, plutôt qu’en hiver ?

La période idéale pour acheter vos pelles se situe entre les mois d’avril et de septembre, même si ce dernier mois, les prix commencent d’augmenter. Deux raisons somme toute assez logique pour commander pendant cette période, plutôt agréable en termes de températures extérieures. Au printemps, les usines de production tournent à plein régime. En effet, les haies sont élaguées, les arbres étêtés, et les sapins de Noël recyclés, fournissant une matière première abondante. De plus, du côté des consommateurs, le soleil aidant, ils sont plus prompts à prévoir les crèmes solaires, que les pellets de bois. La demande est donc moins forte, et vous bénéficiez de prix plus bas, ainsi que d’une livraison plus rapide. A contrario, si vous les achetez en hiver, les prix auront tendance à grimper, et le délai de livraison à s’allonger.

Où acheter vos pellets de bois ?

Plusieurs solutions s’offrent à vous : l’achat sur des sites de commerce en ligne, celui dans des commerces physiques, ou chez des vendeurs de pellets de bois locaux. Vous pouvez aussi les fabriquer vous-mêmes si vous disposez de matières premières, et de temps. L’idéal serait probablement de privilégier les achats chez des vendeurs locaux, afin de diminuer les coûts de transport, et privilégier l’économie circulaire.

Quant au prix, il s’est stabilisé depuis quelques mois. Aujourd’hui, le prix du sac de 15 kilos se trouve autour de 6 €. Un prix qui peut atteindre 7 ou 8 € en période flux tendu. Conclusion : prenez les devants et soyez, pour une fois, à contre-courant des autres consommateurs et commandez en été vos pellets pour l’hiver qui arrivera très vite ! Quelle est votre saison préférée pour acheter vos pellets ? Et, où les achetez-vous ? Donnez-nous votre avis, ou partagez avec nous, votre expérience. Merci de nous signaler toute erreur dans le texte, cliquez ici pour publier un commentaire .