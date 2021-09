Airbuds 5 pro : nous avons testé les écouteurs sans fil avec réduction de bruit active de Blackview

Les écouteurs sans fil ont de plus en plus la côte ! Vous avez d’ailleurs envie de vous en offrir une paire, mais vous ne savez pas quel modèle choisir ? On vous propose de découvrir notre test complet des Airbuds 5 pro de Blackview. Cette paire d’écouteurs True Wireless promet une qualité sonore vraiment agréable. Alors, promesse tenue ? On vous dit tout !

Vous l’aurez compris, les Blackview Airbuds 5 pro sont des écouteurs totalement affranchis du système de liaison filaire. Ils fonctionnent via Bluetooth 5.0 : vous n’aurez donc juste qu’à les connecter à un appareil (tablette, smartphone…) pour que la communication soit établie.

Pour ce qui est des Airbuds 5 pro, le couplage avec un Smartphone se fait très facilement, actionnez pendant quelques secondes le petit bouton qui se trouve dans le boitier de rechargement fourni, dès que le voyant clignote en blanc, le jumelage est en cours. Il est même possible de connecté les écouteurs de façon indépendante et même à deux appareils différents !

Son et performances

Nous avons testez la connectivité Bluetooth des Airbuds 5 pro, la performance est super, ils peuvent couvrir jusqu’à dix mètres de distance, aucune perte même en changeant de pièce. La certification IPX7 étanchéité, promet de protéger vos écouteurs de la pluie. En ce qui concerne le son, le Blackview se démarque avec des basses percutantes avec beaucoup de profondeurs, des médiums et des aigues équilibrés, ce qui est assez remarquable pour des écouteurs de type AirPod plutôt habitué à donner du son faible et axé en priorité sur les aigües.

Pas étonnant, chaque écouteur embarque trois microphones qui en plus de servir à l’ANC, permettent également de garder la voix de l’utilisateur parfaitement clair lorsqu’il passe un appel dans un environnement particulièrement bruyant. Les Airbuds 5 pro embarquent la fonction réduction de bruit active qui atténue les bruits ambiants à hauteur de 35 dB à l’aide de 6 micros, vous propulsant dans une bulle en plein concert. Voici donc un produit qui envoie au niveau du son, surtout les basses, permettant d’écouter tout vos morceaux préférés en immersion totale.

Contrôle et fonctionnalités

Les Blackview Airbuds 5 pro proposent un mode d’emploi simple et rapide :

vous tapez deux fois sur l’écouteur droit pour “nexter” un morceau,

toujours deux tapes sur l’écouteur droit pour décrocher/raccrocher un appel,

pour activer ou désactiver l’ANC, c’est sur l’écouteur gauche que vous tapez deux fois,

ensuite si c’est pour activer l’assistant vocal, c’est trois tapes sur n’importe quel écouteur.

Pour mettre en pause il suffit tout simplement de retirer l’écouteur droit pour mettre la musique directement en pause ce qui est vraiment hyper pratique et bien penser. En revanche les écouteurs ne gèrent pas le volume, ni le retour au morceau précédent ce qui est bien dommage, mais uniquement de passer au morceau suivant. Pas non plus d’application dédiée avec équaliseurs ou autres réglages !

Qu’en est-il de l’autonomie ?

Le constructeur promet pas moins de trois heures d’autonomie si le son des écouteurs est réglé à 50 %, lorsque les Airbuds 5 pro se déchargent, l’appareil vous préviens une dizaine de minutes avant que les écouteurs ne se déchargent totalement, ce qui est plutôt prévoyant. Il suffit alors de les glisser dans le boitier de rechargement prévu à cet effet, en effet il promet jusqu’à 20 heures d’autonomie supplémentaires, il faudra deux heures pour recharger entièrement l’étui et seulement 5 min de chargement pour vos écouteurs, une autonomie plus que suffisante !

Les accessoires qui vont avec

Les Blackview Airbuds 5 pro sont bien évidemment accompagnés d’un chargeur deux en un : il fait aussi bien office de boîtier de rangement que de station de rechargement pour les écouteurs. A cela s’ajoute un câble USB Type-C faisant à peu près quinze centimètres de long, ce qui est vraiment trop court et peu pratique. Blackview propose également 4 embouts supplémentaires de toutes les tailles afin de s’adapter aux différents besoins et utilisateurs.

Confort

Les écouteurs sont légers et équipés de plusieurs embouts et d’ailettes interchangeables, ils sont très facile à porter et tiennent très bien en place, au point d’oublier qu’on les portent. Pour les amoureux de sport, ce produit est pour vous, ergonomie parfaite les écouteurs ne bougent pas, en plus de posséder la technologie IP X7 qui est imparable contre la pluie ou la sueur, alors à vos baskets !

Prix

En promo sur le site Blackview à 69.99€ en précommande ou directement sur Amazon, ce qui reste tout à fait correct pour la qualité du produit.

Les points positifs

Bon rapport qualité / prix

Confortable et stable

Qualité audio correcte

Boitier discret

Les points négatifs

Cabre beaucoup, beaucoup trop court !

Design très classique

Conclusion

Pour conclure, voici un produit très intéressant, avec un son qui sort de l’ordinaire par rapport aux produits concurrents, la connectivité est très intuitive et simple. On apprécie aussi l’autonomie du boitier de rechargement ainsi que le capteur de proximité qui permet de mettre en pause lorsque l’on enlève son écouteur !

L’ergonomie n’est pas en reste avec un produit qui épouse votre oreille et tient très bien en place en plus d’être léger. Le prix est pas mal non plus, seul un petit bémol pour le câble de rechargement miniature et le manque d’originalité du design et des couleurs.