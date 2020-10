Découvrez l’application ROCAMBOLE, le Netflix des séries littéraires françaises !

Vous n’avez plus de livres papiers à lire ? Vous avez vidé le contenu de votre liseuse ? Et si vous passiez par une nouvelle application qui se traduirait par le « Netflix des Livres » ? Son nom : Rocambole, une nouvelle application sous iOs ou Android.

Nous sommes 88% à nous définir comme lecteurs réguliers, mais également 63% à vouloir lire davantage. Mais parfois le temps nous manque et c’est là que Rocambole peut vous devenir indispensable. Comme sur Netflix, chaque série littéraire est découpée en épisode, ainsi vous pouvez lire quelques minutes ou quelques heures, sans jamais perdre votre fil de lecture.

Nous avons interrogé François Delporte sur la naissance de Rocambole : Une application pour lire des séries dont le catalogue est 100% original et exclusif.

Q : Pouvez-vous vous présenter ?

François DELPORTE, je suis un des co-fondateurs et le CEO de Rocambole. Passionné d’entrepreneuriat depuis très jeune j’ai commencé en fonds d’investissement afin de passer de « l’autre côté de la barrière » comme responsable financier d’une startup en croissance. Je suis ensuite allé voir du côté de la « Tech » en rejoignant IBM au Benelux afin de démissionner pour donner toutes les chances à Rocambole de décoller ! Une petite anecdote à propos de moi ? Je sais résoudre un rubik’s cube en moins d’une minute ;)

Q : Parlez-nous de votre projet ?

« Rocambole est le Netflix de la littérature. » 100% made in France, les auteurs de Rocambole ont déjà imaginé, écrit et produit plus de 50 séries !

Leur ambition est aussi simple qu’elle est noble : (re)donner envie de lire, à tous et sans discrimination, de lire des séries simplement sur son smartphone (il y en a pour tous les goûts), on peut les lire partout (transports, salles d’attente, etc.), sachant qu’un épisode ne prend que 5 minutes à être lu.

La motivation des équipes de Rocambole ? Changer le monde à leur niveau en permettant aux français de se reconnecter avec leur imaginaire, leur capacité créative et au passage se déconnecter un peu des réseaux sociaux.”

Q: Comment vous est venue cette idée ?

Rocambole ce sont des histoires, mais c’est surtout une histoire. Celle de la rencontre de Camille et François, Camille venant du monde de la littérature et de l’édition numérique et François de l’investissement et de l’entrepreneuriat. Une phrase les a rassemblés « et si on recevait chaque jour un morceau d’histoire ? ». De cette phrase Camille a rebondi avec l’idée de remettre au gout du jour le roman feuilleton avec les usages 2020. Ainsi est né Rocambole, une application de séries à lire.

Q : Quel message voulez-vous transmettre à travers votre action ?

L’application permet aux utilisateurs de smartphones de reprendre le contrôle de leur temps en le consacrant à un divertissement actif qui réactive leur imaginaire. Et s’offrir une bulle de bien-être, sans la pression des likes et partages sur les réseaux sociaux.

Q: Un mot de la fin pour conclure ?

Rocambole c’est maintenant

Rocambole combien ça coûte ?

L’application coûte 39.99€ pour une année, et la lecture y est illimitée ! Vous pouvez lire 24h/24 si vous le souhaitez. Ce qui revient moins cher que d’acheter des livres papiers ou numériques… Et les séries sont exclusives, vous ne les trouverez pas ailleurs ! Un super moyen de découvrir de nouveaux auteurs et des séries palpitantes. Pour tester Rocambole, vous bénéficiez de 15 jours de lecture gratuite, puis en devenant premium, deux mois de lecture vous seront offerts.

Nous avons testé Rocambole !

L’application est très intuitive et il faut moins de cinq minutes pour lire un épisode d’une série. Nous avons opté pour la série « Le Bastion » écrite par Isabelle Marc dont voici le synopsis : « Sabine, capitaine de police, découvre le corps meurtri de Marjorie, une photographe culinaire et autrice de polar. Un crime odieux, en plein Paris ! L’enquête part sur les traces du tueur. Libraires, éditeurs et blogueurs sont-ils aussi innocents qu’il n’y paraît ? »

Nous ne commenterons pas le dérouler de l’histoire mais sachez juste qu’elle est haletante, parfaitement écrite et pleine de suspens… Un bon polar quand on aime ce genre de littérature. Concernant l’application, le premier mot qui nous vient est l’intuitivité ! On peut naviguer à souhait dans les histoires, toutes présentées avec un résumé de l’histoire, comme dans un « vrai livre » … Avantage que l’on ne retrouve pas dans une liseuse qui s’ouvre souvent sur la page de couverture d’un livre.

Avec une liseuse, on lit des livres connus, dont on connaît l’histoire, avec Rocambole, on découvre des séries inédites. Et là est la grande différence… Et comme sur Netflix, l’histoire s’écrit au fil du temps, et s’enrichit d’épisodes nouveaux au fur et à mesure. Pour nous, qui lisons chaque soir de l’année, c’est une vraie belle découverte ! Si vous cherchez une nouvelle manière de lire, c’est Rocambole qu’il vous faut !

Pour les férus de lecture ! Variété des séries littéraires Intuitivité Pour les férus de lecture ! Une petite application destinée à lire quand bon vous semble et où bon vous semble : Rocambole c'est nouveau et c'est franchement top ! User Rating: 4.65 ( 1 votes)