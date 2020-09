Découvrez le concept original de coque pour smartphone par Louvini Paris !

Au prix où sont vendus les smartphones actuels, mieux vaut les protéger correctement. Une jeune marque parisienne Louvini Paris se lance sur le marché des coques solides et originales. Il y a encore quelques années, les coques pour smartphones se devaient de protéger le smartphone, mais aujourd’hui elles sont de véritables accessoires de mode.

Les coques s’assortissent avec une tenue ou exprime un message, une passion, se personnalisent… Bref elles sont indispensables. Louvini Paris propose un concept original de coque avec lanière auquel nous avons trouvé bien des avantages ! Présentation.

Qui est Louvini Paris ?

Cette jeune marque française a été créé par Julie Bouchery en 2019, elle souhaite rendre la « technologie portable ». Louvini Paris revendique la création d’accessoires de mode pour produits technologiques ! Evidemment aujourd’hui, nos smartphones sont le prolongement de nos vies. Ils savent tout de nous, de nos déplacements, de nos coordonnées mais sont-ils assez protégés ?

Crédit photo : N.C / Neozone

Le concept Louvini Paris :

Julie Bouchery veut des accessoires stylés mais pratiques… Des bijoux utiles pour nos smartphones en quelque sorte. C’est ainsi que le concept des coques avec lanières est né. Concrètement il suffit d’acheter une coque cuir certifiée et une lanière au choix. Le smartphone glisse dans la coque et la lanière s’accroche à celle-ci. Les coques et lanières s’adaptent donc à votre tenue mais révèlent surtout un côté pratique inattendu.

Crédit photo : N.C / Neozone

Les produits vendus par Louvini Paris sont fabriqués en Europe. Le cuir de vache est certifié par la norme Eco UNI EN ISO 14001: 2015. Quant aux pièces métalliques, chaînes et perles en bois, ils viennent aussi de petits fournisseurs italiens. Les bandoulières en cordon sont, elles, certifiées EU Oeko-tex 100.

Combien ça coûte :

Pour le moment les coques Lou sont disponibles pour iPhone uniquement et pour les modèles suivants : iPhone 7/8, XS MAX, X/XS, XR, iPhone 11 et Pro ou Pro Max et iPhone SE. Elles sont disponibles en quatre coloris : kaki, jaune, noir, marron clair.

Toutes sont au prix de 79€ pièce et la qualité est au rendez-vous ! Les cordons, chaînes et bandoulières vont de 19 à 79€ en fonction du choix de la matière. Il existe aussi un petit chargeur portable qui peut se clipser à l’étui (25€).

Crédit photo : N.C / Neozone

Louvini Paris devrait bientôt étendre sa gamme à d’autres marques de smartphones ainsi qu’à des coques + lanière pour AirPods aux couleurs automnales.

Ce que nous avons pensé de l’ensemble Louvini Paris :

C’est le cadeau idéal pour les adolescents notamment qui ont pour mauvaise habitude de garder leur smartphone dans la poche arrière de leur jean ! Tout d’abord, le packaging est extrêmement soigné, pochons en tissus pour protéger les produits et boîte cartonnée pour les ranger.

L’idée d’attacher une lanière à la coque est très pertinente ! Le smartphone se trouve porté comme un sac à main, de préférence avec l’écran vers le corps. Les mousquetons sont épais et très solides, ce qui assure la tenue du smartphone sur la lanière. Mais surtout la lanière va inconsciemment protéger le smartphone d’un vol à la tire. Même si le smartphone se trouve arraché il est maintenu par la lanière, qui va le protéger. Qui plus est, l’esthétisme est parfait et cela donne une touche de fantaisie à sa tenue.

Dans notre cas, la coque utilisée par une adolescente qui prend les transports en commun sera en plus d’un accessoire de mode, un gage de sécurité. Un produit original et de grande qualité qui sort de ce que l’on a l’habitude de voir ! Voilà une idée cadeau vraiment sympa… N’oubliez pas que Noël c’est dans 100 jours !

Une idée cadeau à retenir ! Prix raisonnable pour la qualité du produit Originalité Idée cadeau Une idée cadeau à retenir ! Louvini Paris est une jeune marque française qui propose un concept de coque pour iPhone avec des lanières ou bandoulières. La coque devient un véritable accessoire de mode. User Rating: Be the first one !