Dreame D10 Plus : test et avis de l’aspirateur laveur avec navigation LiDAR et station de vidange automatique

Avec un marché de plus en plus innovateur et performant, les constructeurs rivalisent d’ingéniosité pour proposer des produits de plus en plus adaptés qui facilitent notre quotidien. L’arrivée des robots aspirateurs a assurément changer notre façon de faire le ménage , avec un gain de temps et une libération des tâches ingrates nous permettant de passer la main ! D’autant plus que certains modèles proposent des fonctionnalités innovantes et vraiment pratiques. Comme le robot aspirateur laveur D10 plus de la marque Dreame qui présente la particularité d’être 3 en 1 : en plus d’aspirer la poussière, il promet aussi de laver et d’aller se vider à sa base de rechargement. Nous avons testé l’appareil pour voir s’il tient vraiment ses promesses.

Un aspirateur 3 en 1

Ce nouvel aspirateur nous fait la promesse de nettoyer, laver et aspirer notre maison pendant 45 jours, sans avoir à le vider ! Plusieurs modes de nettoyages sont possibles, que ce soit ponctuel, quotidien ou en profondeur. L’aspirateur de façon autonome gère la puissance d’aspiration selon la surface qu’il reconnait, il peut ainsi nettoyer tous les sols durs, carrelages, parquets, moquettes…Avec en plus une brosse principale qui est préconisée pour nettoyer les poils de nos animaux de compagnies et facilite son nettoyage. L’aspirateur possède également un réservoir d’eau pour laver vos sols, il est possible de choisir 3 options d’humidification au choix, selon que vous souhaitez un nettoyage léger ou pas.. Enfin le Dreame D10 Plus est programmé pour retourner à sa base pour se vider automatiquement et se recharger sur son socle de rechargement.

Puissance, capacité et autonomie

Le robot aspirateur laveur Dreame D10 Plus plus est doté d’un moteur ultra puissant (4000PA) qui lui permet d’aspirer en profondeur toutes les saletés du sol, mais aussi les moquettes et tapis en profondeur. Le Dreame D10 Plus plus est capable de nettoyer jusqu’à 270m² en une seule fois, grâce à une batterie d’une grande capacité de 5 200 mAh. Ce qui est largement supérieur à des produits concurrents tel que le T10 d’Ultenic testé dernièrement. Et dans le cas où la batterie serait sur le point de se vider complètement, l’aspirateur retourne se recharger tout seul à sa base pour reprendre le travail là où c’est arrêté une fois qu’il a repris ses forces !

Navigation LiDAR

La navigation LIDAR c’est quoi ? C’est une impulsion laser émise sur une surface, celle-ci capte le laser et le renvoie à la source à l’aide de multiples capteurs. La navigation Lidar, haute performance est capable de scanner avec précision toutes les pièces de la maison, cela permet au robot D10 plus d’éviter tous les obstacles de manière optimum. A l’aide de l’application dédiée, il est possible de cartographier son habitation, ainsi que de programmer l’aspirateur à distance, vous pouvez personnaliser votre expérience en choisissant les zones à nettoyer et celles à éviter.

Un système de nettoyage intelligent

Le robot aspirateur D10 plus est un précieux allié, il est intelligent et permet de programmer les séances de nettoyage à l’avance. L’appareil pourra ainsi se mettre au travail lorsque vous n’êtes pas à la maison. Et vous pourrez même faire la programmation à distance depuis votre Smartphone. Tout cela grâce à l’application Dreamehome ou Xiaomi Home qui vous permettra de programmer les tâches de nettoyage, la durée et l’intensité du nettoyage. A cela s’ajoutent de nombreuses autres fonctionnalités vraiment pratiques comme la possibilité de suivre le travail du robot aspirateur en temps réel par exemple. Vous pourrez également programmer 4 modes de nettoyage, silencieux, standard, fort et turbo selon vos envies. Sinon, le robot aspirateur DreamBot D10 Plus est intelligent et arrive à détecter les différentes surfaces pour aspirer avec plus ou moins de force, selon les besoins. Par exemple, dès qu’il croise un tapis, il se met en aspiration maximum, mais s’il est en mode lavage, le robot va automatiquement éviter moquette et petits tapis…

Application et commande vocale

Comme la plupart des robots aspirateurs, le Dreame D10 Plus est accompagné d’une application pratique, qui permet d’en prendre le contrôle. Elle permet notamment la gestion tridimensionnelle des cartes réalisées par le système de navigation laser du robot. Vous pourrez également y délimiter les zones interdites et les zones de nettoyage à réaliser. De plus, le robot D10 est lui aussi compatible avec les assistants intelligents Google et Alexa. Vous pourrez donc lancer le robot aspirateur par commande vocale ou le stopper. Dans le cas où vous n’avez ni d’assistant, ni d’app, vous pourrez toutefois démarrer le robot directement sur l’aspirateur, ainsi qu’ un bouton retour à la base.

Entretien et accessoires

L’aspirateur robot Dreame D10 Plus Plus eest livré avec une station de vidange automatique. Ainsi, lorsqu’il a terminé son travail, le robot se dirige vers sa borne de recharge pour se recharger automatiquement, l’appareil en profite également pour déverser systématiquement le contenu de son réservoir dans la station de vidange. De plus, certains éléments comme le bac à poussière, le réservoir ou encore la serpillière se nettoient à l’eau. A l’intérieur de l’appareil se trouve un petit outil pratique pour nettoyer la brosse principale ainsi que les roues. Le constructeur préconise de nettoyer les capteurs régulièrement, ainsi que le conduit d’air, pour une meilleure utilisation du produit. Concernant le bac à poussière de 2.5L, il promet un nettoyage jusqu’à “45 jours sans intervention”, en parcourant une surface pouvant aller jusqu’à 270 m². Quant à lui, le réservoir d’eau de 145 ml, il est ultraplat et possède une serpillière pour optimiser le nettoyage. Attention les filtres ne sont pas lavables, c’est dommage, ils font partie des consommables à racheter, au même titre que le sac à poussière.

Déballage et design

Le robot aspirateur Dreame D10 Plus est livré dans un colis assez lourd et imposant, pour faire de la place à la base de rechargement. Vous trouverez un produit tout blanc, avec une grande base déjà équipée d’un sac aspirateur de 2.5L et d’un enrouleur pour le câble au dos. Quant à lui, le robot possède un capot, ou vous trouverez l’accès au bac à poussière, ainsi qu’à l’outil de nettoyage, ce qui est pratique pour ne pas le perdre. Le D10 possède une prise secteur plutôt courte pour éviter à l’appareil de s’emmêler dans les câbles. En plus, vous trouverez une notice en français, ainsi qu’un start guide pour l’utilisation de l’application sur votre smartphone. Enfin, on trouve également un réservoir de 145 ml, une brosse latérale, mais nous déplorons le manque d’accessoires, en effet le seul ajout est un sac papier de rechange pour la base.

Installation et paramétrage

En ce qui concerne l’installation, c’est simple et ultra rapide. Il suffit de brancher la base de recharge en respectant les consignes d’installation. L’aspirateur est déjà équipé d’un sac, il est prêt à l’emploi. La base sert à la fois de recharge mais également elle permet au robot de se décharger de sa poussière au passage. Afin de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de l’appareil il faut ensuite l’appairer avec son application dédiée (disponible sur Android et iOS). Pour cela, il suffit de se connecter à son Wifi (et de désactiver la data) et de suivre les étapes d’appairage.

Mise en route et prise en main

Aucune difficulté pour mettre en route le Dreame D10 Plus, en appuyant sur le bouton power, c’est parti pour le nettoyage. Le robot parle et peut vous donner des informations, comme par exemple le fait qu’il doit retourner à sa base et qu’il a terminé le job. Au niveau de l’aspiration, le D10 avec une aspiration de 4000PA est très correct, testé sur différentes surfaces, notamment du parquet, carrelage et moquette, avec un résultat concluant. En ce qui concerne le réservoir d’eau, il se clipse au dos de l’aspirateur, pour l’enlever il suffit de presser les deux boutons gris latéraux en même temps. Le Dreame D10 Plus lave, en fait il passe plutôt une lingette mouillée sur votre sol, ce qui permet d’éliminer les particules fines, mais cela ne permet pas d’enlever les grosses tâches par exemple.

Il est même plutôt conseiller d’aspirer le sol plusieurs fois avant d’essayer de laver votre sol. L’appareil est assez silencieux et le mode de vidange automatique est vraiment appréciable. En plus, il est capable d’éviter de tomber dans les escaliers ! On apprécie la navigation Lidar haute performance, car le Dreame D10 Plus repère très vite son environnement et arrive à éviter le maximum d’objets, en percutant très peu de meuble, dans un silence agréable. Pour effectuer le test, nous avons utilisez l’aspirateur dans plusieurs pièces, la batterie à tenue bon, elle ne c’est pas déchargée avant d’avoir terminé son circuit.

Conclusion

Voici un robot aspirateur autonome, qui nettoie et se vide seul en retournant à sa base. Le D10 à une très bonne autonomie (jusqu’à 45 jours). Le Dreame D10 Plus à une excellente puissance d’aspiration qui assure un très bon nettoyage sur toutes les surfaces. L’aspirateur est assez silencieux avec un temps de nettoyage assez court mais efficace. Dommage pour les consommables et l’absence de télécommande. Pour le prix, l’aspirateur robot Dreame D10 Plus est disponible à 399€ sur Amazon ou directement sur le site du constructeur Dreametech. Le tarif peut sembler un peu élevé mais il est largement justifié par son efficacité.

Point fort :

Une excellente puissance d’aspiration

Un système d’aspiration peu bruyant

Aspire très bien les poils d’animaux

Un mode lavage humide correcte

Le système d’auto vidange

Point faible :

Les consommables (sac à poussière)

Les notifications vocales uniquement en anglais

Vidange un peu bruyante

Pas de télécommande

Le prix un peu élevé