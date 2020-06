Nous avons testé la Box Android TV 9.0 Ematic UHD 4K de STRONG

Nous avons reçu à la rédaction une nouvelle box Android, l’Ematic UHD 4K de STRONG. C’est le deuxième produit STRONG que nous testons cette année. Le test du routeur Strong 4G LTE 300 était très positif, le produit avait obtenu la note de 3,9/5.

Le boitier multimédia Ematic de STRONG permet quant à lui de transformer nos vieux téléviseurs en Smart TV et ainsi profiter des principales offres de streaming comme Netflix, Prime Vidéo ou encore Disney+ directement sur nos écrans.

La Box intègre un module Chromecast certifié Google et sur le papier, le dispositif affiche des caractéristiques très intéressantes. Mais arrivera-t-il à concurrencer les leaders du marché comme la Mi box ou encore les très populaires Amazon Fire ou encore Google Chromecast ? La réponse tout de suite dans notre test complet.

Déballage et Design.

A l’intérieur du pack nous avons la fameuse box, légère et très compact. Un câble HMI, une notice de démarrage rapide, un cordon d’alimentation ainsi qu’une télécommande. Les matériaux semblent plutôt bons, et les finitions très correctes pour ce qui concerne la box. La télécommande arbore trois énormes boutons (un peu trop gros à notre gout) pour accéder directement à Netflix, YouTube ainsi que le PlayStore de Google.

Installation

L’installation est relativement simple et intuitive. Il suffit de brancher la box sur un port HDMI de la TV et le tour est joué. Elle dispose du Wi-Fi en 2,4 Ghz et 5Ghz, un port HDMI, 2 ports USB 2.0, un lecteur de carte micro SD, le Bluetooth 4.2 ainsi qu’un port réseau LAN en 10/100. Il est un peu regrettable qu’en 2020 la box ne dispose pas d’un port en gigabit, surtout pour un produit proposant de la 4K….

Prise en main

La prise en main de l’appareil est également très intuitive. Il suffit de suivre les étapes d’installation pour profiter rapidement de l’appareil. La box tourne sous Android 9.0 et grâce au GooglePlay il est possible d’installer n’importe quelle application comme Netflix, Youtube, MyCanal, RMC Sport, OCS, QHDTV, Kodi, Molotov ou encore Spotify… Cela est également très utile si vous souhaitez profiter des dernières offres de streaming comme Disney+ ou encore Amazon Prime Vidéo directement sur votre téléviseur.

La box dispose également d’une fonction Chromecast intégrée pour naviguez et diffuser en même temps l’écran de votre smartphone, tablette ou ordinateur sur votre téléviseur. Elle intègre également l’assistant Google mais celui-ci reste limité à la recherche vocale. Car sauf erreur de notre part, il est impossible de piloter la box avec l’assistant vocal. C’est vraiment dommage… En installant VLC et DS File nous avons pu accéder au contenu multimédia de notre NAS Synology.

La télécommande :

Au niveau de la télécommande, celle-ci est équipée des raccourcis Netflix, Youtube, Google Play ainsi que l’assistant vocal Google. Le design est un peu grossier et le choix des raccourcis discutable…

Conclusion

La conclusion du test est assez mitigée. La box Android fait son job mais sans plus et c’est un peu ce qu’on lui reproche. Elle permet par contre de profiter pleinement de toutes les applications disponibles sur le Playstore. La télécommande est également perfectible, surtout au niveau du design. Des raccourcis pour Disney+ ou encore Amazon Prime Vidéo auraient été préférable à ceux de Youtube et du Playstore de Google. Il est également regrettable de ne pas pouvoir piloter la box à la voix en utilisant l’assistant. Quant au réseau filaire en 10/100, le choix est très étonnant… Bref, pour un produit vendu 83,99 € TTC sur Amazon on pouvait s’attendre à quelque chose d’un peu plus qualitatif…

