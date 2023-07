Nous avons testé la Windgoo M20, une trottinette électrique au design étonnant !

Elles sont de plus en plus nombreuses dans le paysage citadin, et commencent aussi à être très présentes dans les campagnes. Électriques, maniables, légères, ce sont évidemment les trottinettes électriques que l’on croise de plus en plus… Parfaites pour les petits déplacements, en France, elles sont autorisées à rouler à une vitesse maximale de 25 km/h, sur les pistes cyclables, ou sur routes quand les pistes sont absentes… Elles coûtent moins cher qu’un scooter électrique et ne nécessitent aucun permis de conduire… La seule réglementation pour conduire une trottinette est d’avoir au moins 12 ans. Quant aux capacités physiques, il faut savoir tenir l’équilibre et encore, elles sont de plus en plus stables…

Les qualités de la Windgoo M20

La Windgoo M20 est le produit phare de la marque. Dotée d’un moteur de 350 W et d’une batterie de haute capacité, elle peut parcourir de 20 à 22 km et nécessite seulement quatre heures de charge. Parfaite pour partir travailler le matin, la charger au bureau, et rentrer le soir, sans risque de tomber en panne de batterie. Le moteur de moyeu arrière sans balai de 350 W justement garantit une stabilité de la performance et une vitesse maximale de 25 km/h, la vitesse autorisée en France pour ce type de véhicule. Grâce à ce moteur puissant situé sur la roue arrière de 10 pouces, elle peut atteindre une inclinaison de 10°.

Sa batterie au lithium de 8.0 Ah et 36 V lui donne une autonomie de 20 à 22 km théorique, en fonction du mode de conduite choisi. Nous l’avons poussé au bout de ses retranchement, nous avons atteint 19 km en alternant du plat et des pentes douces. Justement à ce propos, elle dispose de trois modes de conduite et d’un mode croisière pour garder une vitesse stable et douce grâce au régulateur de vitesse que vous pourrez bloquer à la vitesse désirée. Le modes débutant (10 km/h max), intermédiaire (15 km/h max) et avancée (25 km/h max), lui permettent de s’adresser à un large public, même à ceux qui n’ont jamais pratiquer la trottinette électrique. La trottinette est très stable et parfaite pour un usage urbain.

Grâce au panneau LED, vous pourrez suivre la puissance de la batterie, le temps restant et le mode de vitesse enclenché. Ce sera également via le boitier LED que vous pourrez choisir le mode de vitesse désirée ou la vitesse de croisière.

Portabilité, sécurité, quelles sont les données de la Windgoo M20 ?

Au niveau de la sécurité et donc du freinage, la trottinette M20 s’équipe d’un double système de freinage qui permet une réaction immédiate face à un danger qui survient. Les freins sont très puissants et réactifs, attention, cela peut surprendre les premières fois. Son cadre en alliage d’aluminium est très solide et peut supporter jusqu’à 120 kilos (normes données par le constructeur). Pour l’éclairage, elle répond également aux normes en vigueur puisqu’elle dispose d’un feu arrière et d’un phare avant, ce qui lui permet d’être également utilisée dans l’obscurité. Au niveau de la portabilité, elle pèse seulement 20 kilos et une fois pliée ne mesure que 55 centimètres de hauteur. Elle est donc facile à transporter et à ranger, même si son poids est un peu élevé par rapport à certains modèles beaucoup plus légers. Elle dispose par ailleurs d’un anneau arrière pour le transport qui s’avère extrêmement commode.

Du côté des pneus, ils sont classiques et gonflés à l’air. Ils procurent un meilleur amorti et une meilleure traction et peuvent absorber les trous, ou bosses de la route. Attention tout de même aux nids-de-poule trop prononcés, elle reste une trottinette et non un 4 × 4 ! L’absorption des chocs se fait aussi sur la roue arrière, ce qui permet une conduite en douceur. Elle dispose aussi d’un repose-pied un peu plus grand que la normale, ce qui permet une conduite confortable. Enfin, au niveau étanchéité, elle se classe avec un indice de protection IP54 pour éviter l’eau et la boue… Qu’il pleuve ou que la route soit boueuse, la Windgoo M20 continuera de vous conduire même en cas de conditions météorologiques dégradées.

Les caractéristiques techniques de la Windgoo M20

Autonomie maximale : 22 km

Poids maximum du cycliste : 120 kg

Indice d’étanchéité IPX 54

Éclairage avant et feu arrière

Double système d’absorption des chocs

Viesse maximale : 25 km/h

Puissance du moteur : 350 W (moyenne)

Roue : 10 pouces / Pneus gonflés à l’air

Avant de plier (cm) :115(L)*50(W)*120(H)

Après pliage (cm) :115(L)*50(W)*55(H)

Batterie et temps de charge : 36 V/8,0 Ah / 4 heures

La trottinette électrique Windgoo M20 ne devrait pas vous décevoir, et elle coûte moins de 599,99 € sur Decathlon. Certes c’est un budget conséquent, mais, au vu des performances dont elle dispose cela reste un prix raisonnable. Avec son look classique, de couleur noire, et les câbles rouges apparents, elle a une jolie apparence et s’adaptera à tous les âges, à partir de 12 ans évidemment.

L’appareil est garanti pendant un an par le constructeur, et le service client est disponible 7j/7 et 24h/24 par mail, vous recevrez une réponse et une prise en charge en cas de panne sous 48 heures. Attention, le service client précise qu’il n’est pas responsable d’une mauvaise utilisation et notamment d’une utilisation sur route si une piste cyclable est disponible.

Les plus

Le design (arceau arrière très pratique)

Confortable

Un deck large

Une bonne tenue route

Un freinage puissant

Les moins

Manque un peu de pêche

