Nous avons testé l’aspirateur balai sans fil Hoover HF910, un appareil innovant sur de nombreux aspects

Le grand ménage de printemps, cela vous parle-t-il ? Êtes-vous de ceux qui briquent votre maison ou appartement du sol au plafond, dès que le soleil pointe le bout de ses rayons ? Nous vous proposons de découvrir l’aspirateur balai sans fil Hoover HF9, qui est le dernier-né de la marque centenaire et aussi l’un des plus avancés. Il est conçu pour procurer une expérience de nettoyage sans fil puissante et pratique pour votre maison. Ainsi, nous avons pu tester cet aspirateur multifonction qui garantit une aspiration complète du sol au plafond, grâce à son mode balai ou aspirateur main. Découvrez notre retour d’expérience, ses performances, ses caractéristiques techniques et bien d’autres choses encore. C’est parti !

Présentation de l’aspirateur sans fil Hoover HF910

Cet aspirateur HF9 se dote d’un moteur exclusif puissant de 350 W et d’une batterie en Lithium-ion. Grâce à ces éléments technologiques, il garantit une autonomie de 30 min, sans perte d’aspiration. Il se dote aussi d’une miniturbo brosse qui permet d’éliminer tous les poils d’animaux. L’aspirateur dispose également d’un large écran d’affichage très intuitif, qui permet de suivre l’autonomie en temps réel et de sélectionner le type de sols. Grâce à sa position verticale Quick Park & Go exclusive (mode parking), l’aspirateur tient tout seul, debout, sans avoir besoin d’être accroché au mur. Il se dote aussi d’une brosse ANTI-TWIST™, conçue spécialement pour éviter l’emmêlement des cheveux autour de la brosse. Sur ce nouveau modèle proposé par Hoover, vous découvrirez aussi le système Park&Go, qui permet de l’interrompre temporairement pendant le nettoyage, en plaçant l’appareil en position verticale sur des sols durs.

Cependant, si vous devez vous absenter durant une longue période, vous devrez ranger l’aspirateur dans son support mural pour plus de sécurité. Les propriétaires d’animaux domestiques vont adorer le HF9, car il dispose d’une minibuse turbo motorisée puissante et d’un éclairage avant à LED. Il se révèle être l’outil parfait pour éliminer facilement les poils d’animaux présents sur vos coussins et autres surfaces en tissu. La batterie lithium-ion amovible de l’aspirateur balai sans fil HF9 peut être chargée directement dans l’appareil ou séparément. La batterie de 4 000 mAh se charge à 100 % en seulement 3,5 h et vous pouvez vérifier le niveau de charge en % directement sur l’affichage LED.

Que contient le colis ?

À la réception, le colis se trouve parfaitement emballé, et voici ce que l’on trouve à l’intérieur :

Un aspirateur sans fil HF910 avec technologie anti-twist, animaux de compagnie.

Une batterie remplaçable.

Une prise européenne type C.

Un suceur poussière/tapisserie 2 en 1.

Un suceur plat.

Une minibrosse turbo spéciale pour animaux de compagnie.

Un outil de nettoyage pour les brosses.

Un support mural.

Un manuel d’utilisation.

Montage et prise en main

Le montage de l’aspirateur ne prend que quelques minutes. Il suffit d’assembler le tube principal au moteur et de fixer la tête d’aspiration. L’aspirateur est livré avec un support mural qui ne permet pas de ranger les nombreux accessoires. L’aspirateur est puissant et relativement maniable. Relativement, car le centre de gravité de l’aspirateur est un peu haut à notre goût. On a le sentiment de supporter tout le poids au niveau des poignets, et c’est légèrement déconcertant. Que ce soit au niveau de la puissance ou de l’autonomie, l’aspirateur Hoover HF9 tient totalement ses promesses. Il vient à bout de toutes les saletés, même des poils d’animaux sur les tapis.

L’aspirateur détecte parfaitement le type de surface à aspirer et adapte instantanément et automatiquement la puissance d’aspiration. L’appareil est peu bruyant et l’on apprécie particulièrement certaines fonctionnalités innovantes comme le mode parking et la pédale pour désolidariser la tête d’aspiration.

N’oublions pas non plus le capot qui permet d’accéder à la brosse sans avoir à la démonter. Des petits plus très ingénieux, qui font vraiment la différence.

Les caractéristiques techniques du Hoover HF910

La puissance d’aspiration de l’aspirateur est de 130 Airwatts, une mesure qui considère à la fois le débit d’air (exprimé en m³/s) et la puissance (exprimée en watt) générés et utilisés par l’appareil.

En mode standard, la puissance d’aspiration est de 65 Airwatts, tandis qu’en mode turbo, elle atteint 130 Airwatts.

L’aspirateur est équipé d’une batterie de 21,6 V, propose une autonomie de 30 min (12 min en puissance maximale) et se recharge en 3,5 h.

Il utilise une technologie d’aspiration cyclonique et est fourni avec une brosse motorisée pour tous types de sols, ainsi qu’une brosse spéciale pour éliminer les poils d’animaux en profondeur.

L’appareil dispose de trois vitesses, d’une brosse d’aspiration avec éclairage LED et d’une position parking, qui lui permet de rester en position verticale lors des pauses et du rangement.

Il est également muni d’un bouton marche/arrêt à pression unique, d’une base de charge murale et d’un réservoir à poussière sans contact, d’une capacité de 0,70 l.

Il est possible de détacher l’aspirateur main pour une aspiration d’appoint sur les plans de travail, les tables, les escaliers ou la voiture.

L’appareil est doté d’un filtre HEPA pour une meilleure qualité de filtration, le filtre du réservoir est lavable sous l’eau et son indice de réparabilité est de 5,5 sur 10.

Conclusion

L’aspirateur Hoover HF9 est un aspirateur balai qui ressemble à n’importe quel aspirateur balai. Ce dernier cache pourtant plusieurs fonctionnalités très ingénieuses et innovantes, dont devraient s’inspirer les concurrents. Au-delà du mode parking, que l’on commence à retrouver sur de nombreux modèles, l’aspirateur dispose d’une pédale pour changer rapidement la brosse d’aspiration. D’ailleurs, cette dernière n’est pas en reste, car elle dispose d’un capot au-dessus, qui permet d’accéder à l’intérieur du dispositif sans avoir à le démonter ni à le retourner. Cela peut paraître anecdotique, mais c’est très commode. Enfin, il dispose d’une très bonne capacité d’aspiration et d’une autonomie correcte pour un petit appartement. L’aspirateur Hoover HF9 n’est pas exempt de défauts. Le design de l’aspirateur fait que le centre de gravité de l’aspirateur est un peu haut, ce qui est peu agréable. Quant à la base, elle est minimaliste et ne permet pas de ranger de nombreux accessoires (ce qui n’est pas rédhibitoire). Pour le prix, l’aspirateur Hoover HF910 est disponible à la Fnac, Darty, Amazon et Boulanger au prix de 469 €. Un tarif correct et justifié au regard de ses caractéristiques et fonctionnalités.

Les plus

Une puissance d’aspiration puissante.

Un mode « parking » très pratique.

Une pédale pour changer la tête.

Une ouverture par le dessus de la tête d’aspiration.

De nombreux accessoires.

Les moins

Un centre de gravité un peu haut.

L’absence d’une base pour ranger les accessoires.

À propos de la marque Hoover

La naissance de la marque Hoover remonte à 1908, aux États-Unis, lorsque William Hoover a commencé à fabriquer des aspirateurs portables dans son atelier de cuir. Le premier modèle inventé avait été baptisé « The Hoover Model O », il a été commercialisé en 1908. Il était équipé d’un moteur à essence, d’un ventilateur et d’une boîte à poussière. En 1919, Hoover est devenue une entreprise internationale avec la création de Hoover Limited en Grande-Bretagne. Au fil des ans, Hoover a continué d’innover en développant de nouvelles technologies d’aspiration. Hoover a aussi inventé le premier aspirateur avec un sac en papier jetable en 1920, puis le premier aspirateur portatif en 1926 et, enfin, le premier aspirateur avec une brosse rotative en 1932. Dans les années 1960, Hoover a lancé une gamme d’aspirateurs cylindriques qui ont connu un grand succès. Au fil des décennies, Hoover a également élargi sa gamme de produits pour inclure des lave-linges, des sèche-linges, des lave-vaisselles et des réfrigérateurs. Aujourd’hui, Hoover reste une marque mondialement reconnue pour ses aspirateurs et ses électroménagers de qualité.