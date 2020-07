Test de l’aspirateur-balai sans fil HomeVac S11 Go et HomeVac S11 Infinity

Les aspirateurs ont énormément évolués ces dernières années, avec les dernières générations de batterie au lithium les aspirateurs sans fils sont devenu à la fois accessibles et performants.

Nous avons eu l’occasion de tester de nombreux produits Anker sur NeozOne. Sont passés entre nos mains l’excellent aspirateur autonome RoboVac 30C Max, le mini projecteur Nebula Capsule Max, le projecteur Nebula Prizm II ainsi que les écouteurs intra-auriculaires Soundcore Liberty 2. Et il faut bien l’avouer, les produits proposés par la marque chinoise Anker tiennent globalement leurs promesses.

Aujourd’hui nous allons vous présenter et tester le HomeVac S11 Go et le HomeVac S11 Infinity. Concrètement il s’agit du même aspirateur – la version Infinity dispose cependant d’une batterie supplémentaire mais le produit est exactement le même, c’est à dire un aspirateur-balai sans fil (batterie au lithium) doté d’une puissance d’aspiration de 120 AW. Sur le papier le HomeVac S11 est très intéressant, mais tiendra-t-il ses promesses dans les faits ? Voici sans plus attendre notre test complet et notre avis sur ce produit.

Déballage et Design

Toujours dans la simplicité, rien de nouveau au niveau du packaging. Les produits sont livrés dans des cartons blancs dès plus sobre. En revanche vous trouverez à l’intérieur un produit au design moderne avec une multitude d’accessoires. Comme je vous le disais en préambule, les 2 modèles sont identiques et équipés des mêmes accessoires, mais avec une batterie au lithium supplémentaire pour le modèle Infinity, ce qui lui permet de « doubler » sont autonomie. En ce qui concerne la qualité du produit, l’aspirateur ainsi que les accessoires donnent une excellente premiere impression. Les finitions sont bonnes et la qualité des matériaux semble être au rendez-vous.

Contenu de la boîte :

1 Aspirateur HomeVac120 AW Max

1 Batterie au lithium (deux la version infinity)

1 Brosse de sol avec éclairage Led

1 Accessoire de montage mural (avec chevilles et vis)

1 Outil multi-usages 2 en 1

1 Mini-brosse cylindrique motorisée

1 Adaptateur de charge

1 Buse longue

1 Rallonge de flexible

Installation

Pas de difficultés particulière pour l’assemblage des différentes pièces, tous les accessoires se clipsent comme un jeu de construction. Attention cependant, le HomeVac S11 ne tient pas debout, c’est pourquoi le support mural fourni vous permet de le fixer au mur avec tous ses accessoires.

Avant la première utilisation, le constructeur recommande de charger complètement la batterie pendant 3 à 4 heures minimum. Il faut également savoir que celui-ci ne fonctionne pas en mode charge. La batterie au lithium est munie de 3 Led permettant de gérer le niveau de batterie ou d’éventuel défauts (température, moteur,batterie).

Fonctionnalité

Le HomeVac S11 est un aspirateur-balai, mais il est aussi possible de l’utiliser comme un « mini-aspirateur » par exemple. Nettoyage des canapés avec la mini-brosse motorisée (qui se révèle d’ailleur très efficaces contre les poils d’animaux domestiques), ou encore les tapis et moquettes avec la brosse de sol. Celle-ci est d’ailleur très flexibles ce qui facilite sont maniement dans les différents espaces de la maison. Le petit plus de ce modèle c’est son éclairage Led, efficace et pratique pour éclairer les recoins sombres de votre maison, comme les dessous de meubles par exemple.

Le HomeVac S11 Go est plutôt léger (1.5 kg) et très maniable, il propose 3 modes d’aspiration, faible 40 min, moyen 25 min et 8 min pour le mode max. En puissance max 120 AW, c’est un nettoyage en profondeur puissant maximisé par la technologie Dual Vortex qui réduit la pollution de l’air.

Quant au collecteur de poussière, deux possibilités pour le vider, un accès rapide sur le dessus, ou en dévissant le dévidoir. Bon à savoir, tous les accessoires, filtres, collecteur de poussière, sont lavables à l’eau (écolo et économique).

Fiche Technique

Marque eufy

Numéro de modèle T2501

Entrée de charge 30V

Puissance nominale 350W

Autonomie 40 min (1 batterie)

Capacité batterie 2500 mAh

Temps de charge 3.5 h

Couleur blanc et bleu

Conclusion

L’aspirateur-balai HomeVac S11A est un produit de bonne qualité avec un design sympa et moderne. Un aspirateur avec une puissance d’aspiration tout à fait correcte pour un usage domestique. En l’utilisant à sa puissance minimum, il est possible de bénéficier de 40 minutes d’autonomie. L’éclairage Led permet de distinguer les zones de travail peu éclairées. Les accessoires sont en grand nombre et bien pensés et l’ensemble se lavent facilement avec de l’eau.

Nous avons cependant deux petites remarques à faire. Pour fonctionner, vous devrez obligatoirement maintenir le bouton marche enfoncé en permanence, ce qui n’est pas très confortable à la longue. Quand au collecteur, sont volume est tout juste suffisant, vous devrez donc le vider régulièrement.

Pour conclure, le HomeVac S11 est un produit d’un bon rapport qualité-prix pour un aspirateur sans fil d’entrée de gamme. La puissance d’aspiration est efficace quelques soit le support. Les accessoires sont nombreux, bien conçus et facile à manipuler ou à installer. Enfin, l’aspirateur est léger et très maniable.

Le prix du HomeVac s11 go est de 239,99€, le modèle Infinity est de 299.99€ avec une batterie au lithium en plus, ce qui reste tout à fait correct.