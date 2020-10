Test du Robovac G30 Edge, le robot aspirateur sans-fil d’Eufy avec capteur à infrarouge et système Spot Cleaning

Efficace et puissant !

Pour conclure, voici un produit de très bonne qualité, avec un pouvoir d’aspiration réglable et puissant, un robot connecté qui peut être pris en main à distance. Très facile d’utilisation, simple et bien pensée, la notice est en français et explique bien les différentes étapes. Le robot est intelligent et se met immédiatement au travail e qui n’est pas pour nous déplaire. Le Robovac G30 Edge est compact et se faufile aisément même sous les meubles, même les plus bas. On retrouve ce modèle sur Amazon à 339,99 €.