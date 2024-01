Ultenic P30 Combo : test et prise en main du kit de toilettage (3 en 1) pour animaux de compagnie

Vous partagez le canapé du salon avec votre compagnon à quatre pattes, mais vous en avez assez des poils qu’il sème un peu partout dans la maison. Si votre chien est une race à poils longs ou semi-longs, vous savez que les poils sont une véritable calamité. De plus, vous devez, chaque trimestre ou presque, dépenser de 80 € à 100 € chez le toiletteur pour que votre chien soit entretenu. Pourquoi ne pas investir dans un appareil de toilettage à domicile ? L’aspirateur de toilettage pour animaux de compagnie Ultenic P30 est sans doute celui qu’il vous faut. Compact, polyvalent et relativement silencieux, il peut se faire tondeuse, peigne ou brosse et dispose d’un réservoir pour récupérer les poils morts, ou les poils coupés. Nous avons pu le tester. Voici notre retour d’expérience.

L’aspirateur de toilettage pour animaux de compagnie Ultenic P30

L’ensemble Ultenic P30 n’est pas une simple brosse, ou une simple tondeuse, c’est un véritable salon de beauté à domicile pour votre chien. Finis les allers-retours stressants au salon de toilettage, et les factures parfois salées de ce dernier. Grâce à ce kit, vous allez pouvoir procurer du bien-être à votre compagnon, sans qu’il ait besoin d’être stressé par le voyage, et par le toiletteur. En revanche, ce sera à vous de faire que la séance de toilettage à domicile soit agréable pour lui, car il pourrait être réfractaire, au moins au début.

Nous vous expliquerons ensuite comment appréhender une séance de toilettage ! Comme nous venons de vous le dire, l’aspirateur de toilettage pour animaux de compagnie Ultenic P30, avec sa puissance de 20 Kpa, est bien plus qu’un simple aspirateur. C’est un kit professionnel complet comprenant un aspirateur pour poils d’animaux, une tondeuse et un sèche-cheveux, qui vous propose une solution tout-en-un pour le toilettage de vos compagnons à quatre pattes. Cette conception pratique permet de sécher, de couper, de peigner et d’aspirer les poils, offrant à votre animal de compagnie une expérience de toilettage professionnelle à domicile.

Économisez du temps et de l’argent tout en simplifiant le processus de toilettage. Le fait qu’il dispose d’un réservoir qui aspire les poils à mesure de la coupe notamment est une fonction hyper intéressante. En effet, si vous utilisez une tondeuse classique, le lieu de coupe se transforme rapidement en tapis de poils, qui volent partout de surcroît. Avec le réservoir, vous vous dispensez aussi de passer l’aspirateur sur vos sols, après la séance. Si vous habituez votre chien à la présence de l’Ultenic P30, il ne le remarquera même plus.

En effet, il bénéficie d’une conception à faible bruit avec seulement 50 décibels de bruit sur le papier. Dans les faits le bruit est sensiblement supérieur. 73 dB en mode 1 et 85 dB au maximum (vitesse 8).

Les huit réglages de vitesse et d’aspiration vous permettent de personnaliser le toilettage en fonction de la taille, de la longueur des poils et de la sensibilité au bruit de votre animal de compagnie. Commencez toujours par la vitesse la plus basse afin que votre chien s’habitue et que la séance de toilettage devienne un moment agréable pour lui comme pour vous.

Un kit de toilettage complet, et de multiples accessoires à votre portée.

La tondeuse électrique pour animaux de compagnie est équipée d’un aspirateur intégré, avec cinq longueurs de coupe différentes et divers accessoires, dont une brosse de toilettage et une brosse d’éclaircissage. Comme vous le feriez pour un humain, il vous suffira de changer le sabot pour obtenir une hauteur de coupe différente. Si le cœur vous en dit, vous pourrez même couper plusieurs hauteurs et obtenir un dégradé, lui laisser des poils autour des pattes pour un look travaillé. Un petit focus sur le réservoir s’impose, car cette fonctionnalité est absolument commode et indispensable.

Avec une aspiration ultra-puissante de 20 000 pa, l’aspirateur pour animaux de compagnie P30 élimine facilement les poils indésirables. Le ventilateur de 900 W garantit une aspiration efficace, aspirant les poils directement dans le bac à poussière de 2 l. Non seulement vous n’avez plus aucun poil de chien qui volent dans le salon, mais en plus, vous pouvez récupérer les poils pour en faire des écharpes ou les intégrer à votre compost. Eh oui, les poils de chiens sont de la matière organique et feront un formidable engrais pour le potager ou pour vos parterres de fleurs.

Que faut-il savoir de plus sur le kit de toilettage Ultenic P30 ?

Après le bain, vous aurez peut-être envie de sécher votre chien pour éviter qu’il ne prenne froid, ou tout simplement pour qu’il soit « tout beau ». Le kit de toilettage dispose de trois niveaux de température pour un séchage rapide et sécurisé, réduisant les risques de maladie. Les deux embouts de séchage spéciaux (embout plat et embout rond) répondent aux besoins de séchage de différents types d’animaux.

De plus, il se dote d’un écran LED pour une utilisation facile. Enfin, il dispose d’un tuyau souple de 1,5 m et le cordon d’alimentation de 2,5 m qui permettront une utilisation aisée. Et, pour terminer, vous trouverez dans le colis un sac de rangement pour accessoires et un tissu ignifuge pour le séchage.

Comment utiliser le combo aspirateur poils de chien Ultenic PRO30 ?

L’appareil n’est pas excessivement bruyant comme nous avons pu le voir. Cependant, certains chiens pourraient être apeurés par cette étrange nouveauté, pour eux. Avant la première séance de toilettage, il est conseillé de lui « présenter » l’aspirateur Ultenic PRO30. Pour ce faire, laissez-le renifler l’aspirateur, réalisez quelques tests d’approche pour voir sa réaction. Réalisez la séance de rasage ou de brossage lorsqu’il est très calme, et prévoyez quelques friandises pour les récompenser s’il reste docile.

Pendant la séance, caressez-le, parlez-lui et rassurez-le. Réalisez l’opération de rasage ou de brossage sans stress et en évitant de vous énerver, vous ne feriez que stresser le chien. Plus votre chien est jeune, plus il acceptera ce nouvel outil, et les fois prochaines, il se montrera compatissant, surtout s’il comprend que le brosser ou le toiletter lui procure du bien-être. Et, après la séance, pensez à nettoyer consciencieusement tous les accessoires (réservoir, lame, tuyau) pour être prêt pour la prochaine.

Conclusion :

L’aspirateur de toilettage pour animaux de compagnie Ultenic P30 se prend facilement en main. La notice souffre de quelques défauts de traduction, mais rien de rédhibitoire. Pour ce qui est du niveau sonore, il se rapproche davantage des 75 dB que des 50 dB annoncés. Il dispose de nombreux accessoires compatible avec les chats ou les chiens, de poils courts à poils longs. Pour le tarif, ce dernier est disponible au prix de 159,99 euros au lieu de 299,99 euros (en cochant le coupon de 70) et avec le code promotionnel de 8 % supplémentaire : P30CNEOZONE. Un tarif très correct quand on voit les nombreuses fonctionnalités et accessoires.

Les plus

Puissant

De nombreuses fonctionnalités

De nombreux accessoires

8 vitesses

Un bon rapport qualité / prix

Les moins

Une traduction de la notice approximative

Pas aussi silencieux qu’annoncé

À quand une version sans fil (avec batterie) ?

Ultenic P30 Combo Kit Toilettage Animaux 3 en 1, Aspirateur Poil de Chien 20Kpa, Sèche Cheveux pour Chien, Tondeuse Chien Chat Professionnelle, Silencieuse, 2L Ultra-Récipient pour Poil Long Epais 【KIT TOILETTAGE ANIMAUX PROFESSIONNEL】Ultenic P30 combo est un ensemble de soufflage et d'aspiration conçu pour les animaux de compagnie (aspirateur poils animaux, tondeuse animaux et...

【CONCEPTION À FAIBLE BRUIT】L'aspirateur de toilettage pour animaux de compagnie P30 ne produit qu'un bruit de 50 décibels, vous n'avez pas besoin de craindre de faire peur à votre animal de...

【BROSSAGE FACILE & COIFFURE PARFAITE】Notre tondeuse électrique pour animaux de compagnie est dotée d'un design d'aspirateur, avec une tondeuse électrique et 5 longueurs de coupe(3/6/12/18/24...

Toutes les caractéristiques techniques :

Marque : Ultenic

Modèle : P30 Combo

Couleur : noir et blanc

Dimensions du produit (L × l × h) 39 × 16,5 × 26,4 cm

Poids : 4,7 kg

Capacité du réservoir : ‎3 l

Niveau de bruit minimum : ‎60 dB

Le contenu du colis :

Kit de toilettage et de séchage pour animaux

Outil pour désépaissir le poil

Brosse de toilettage

Tondeuse électrique

Peignes de coupes (sabots)

Buse de cône

Buse de pelle

Buse de crevasse

Guide de l’utilisateur

Tissu résistant aux brulures

Tuyau

Sac d’accessoires

Que faire si vous rencontrez un problème avec votre appareil ?

La boutique principale et le site officiel d’Ultenic assurent l’achat de pièces de rechange en toute confiance. Profitez d’une garantie produit de deux ans et bénéficiez d’un service après-vente local en France, sans le moindre tracas. Pour toute question ou demande, n’hésitez pas à les contacter à l’adresse (service-fr@ultenic.com). Optez pour Ultenic et vivez une expérience de nettoyage efficace et sereine pour votre toutou, comme pour vous d’ailleurs.

Ultenic P30 Combo Kit Toilettage Design Fonctionnalités Installation / Prise en main Puissance / Efficacité Niveau sonore de l’aspirateur Rapport Qualité / Prix Indispensable L'aspirateur de toilettage pour animaux de compagnie Ultenic P30 se prend facilement en main. La notice souffre de quelques défauts de traduction, mais rien de rédhibitoire. Pour ce qui est du niveau sonore, il se rapproche davantage des 75 dB que des 50 dB annoncés. Il dispose de nombreux accessoires compatible avec les chats ou les chiens, de poils courts à poils longs. Pour le tarif, ce dernier est disponible à partir 249,99 € sur Amazon. Un tarif très correct quand on voit les nombreuses fonctionnalités et accessoires. User Rating: 4 ( 1 votes)

Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez nos mentions légales. Cet article contient un ou plusieurs liens d'affiliation. Neozone.org touche une commission au pourcentage sur la vente des produits affiliés, sans augmentation de prix pour l'utilisateur. Pour plus d'informations consultez