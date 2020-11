Une idée pour le confinement ou pour Noël ? Nous avons testé le site MonPuzzlePhoto!

Confinement Acte 2 ! Il semblerait que vous allez avoir un peu plus de temps pour rester bien au chaud à la maison ! Alors pourquoi ne pas utiliser ce temps pour pratiquer une activité ludique, passionnante et préparer de jolis cadeaux pour vos proches ! Et en plus, cette activité serait excellent pour la santé : faire un puzzle ! Nous avons pu tester les puzzles personnalisés par MonPuzzlePhoto, une jolie photo de votre animal préféré, du paysage de vos vacances ou de votre mamie sur puzzle ! Quelle jolie idée et un passe-temps qui permet de garder une excellente mémoire.

Qui est MonPuzzlePhoto ?

MonPuzzlePhoto est une entreprise européenne basée au sud de la Bavière, en Allemagne. Ils sont spécialisés dans l’impression de puzzles personnalisés mais proposent également des puzzles originaux avec des photos que « l’on ne trouve pas ailleurs ». Pour exemple, c’est le seul site en ligne sur lequel nous avons déniché un puzzle représentant un paysage du Douro, le fleuve qui traverse les vignobles portugais ! MonPuzzlePhoto apporte un soin extrême à la qualité des impressions. Ainsi un film de protection est posé sur les pièces afin qu’elles résistent au temps et aux égratignures.

Que propose MonPuzzlePhoto ?

Evidemment, on y trouve principalement des puzzles mais aussi des produits autour du puzzle ! Avec la même photo vous pourrez concevoir un puzzle de 48, 100, 200, 500, 1000 ou 2000 pièces ! Ce qui permet également de fabriquer un puzzle pour les plus jeunes, facile à faire et avec le même résultat qu’un puzzle pour les adultes. De nombreuses dispositions sont possibles : une seule photo, des pêlemêles, format portrait ou paysage !

Une idée originale également puisque vous allez pouvoir fabriquer un jeu de mémoire photo… Le fameux Memory auquel tous les enfants jouent un jour va pouvoir être personnalisé à l’effigie de ses peluches préférées, son animal de compagnie, sa famille aussi… Imaginez une sorte d’arbre généalogique en jeu de memory ? Sympa non ? Enfin, MonPuzzlePhoto propose des accessoires pour les puzzles (tapis, colle cadres) ainsi que des bons cadeaux à offrir pour Noël ou un anniversaire !

Comment ça marche ?

Le concept de MonPuzzlePhoto est très simple et vous aiguille tout au long de la conception de votre puzzle. Il suffit de choisir une photo, de la télécharger sur le site et de la soumettre au modèle choisi. Le site vous indiquera par un emoji si votre photo possède la résolution nécessaire à votre puzzle. Pas de mauvaises surprises donc puisque vous avez un aperçu de votre puzzle découpé avant même de passer commande ! Vous pourrez également ajouter un texte personnalisé sur la boîte et sur le puzzle, le texte peut-être différent sur les deux supports.

Combien ça coûte ? (et code promo)

Les prix des puzzles sont tout à fait accessibles :

48 pièces : 22,99 €

100 pièces : 24,99 €

200 pièces : 26,99 €

500 pièces : 29,99 € actuellement : 27,99 €

1000 pièces : 36,99 € actuellement : 32,99 €

2000 pièces : 59,99 € actuellement : 44,99 €

Pour les lecteurs de NeozOne, MonPuzzlePhoto vous offre 10% de réduction sur toutes vos commandes avec le code NEOZONE. Le code de réduction est valable jusqu’au 31 Mars 2021. Les puzzles personnalisés sont à commander exclusivement sur le site MonPuzzlePhoto pour bénéficier du code de réduction. Pour les puzzles non personnalisés, il est possible de vous référer à la boutique Amazon de la marque. Le code de réduction n’est pas valable sur Amazon.

Ce que nous avons pensé des puzzles reçus :

Nous avons choisi de reporter les photos de nos deux chiens sur puzzle, ce qui constituera un souvenir impérissable lorsqu’ils ne seront plus. Libre à chacun de choisir son image et c’est en cette originalité que réside l’intérêt du puzzle personnalisé ! La réception se fait en quelques jours, les puzzles arrivent parfaitement protégés et les pièces ensachées à l’intérieur de la boîte !

La qualité de reproduction photo est irréprochable et les pièces parfaitement taillées. Les ombrages, les zones plus claires, la photo d’origine n’est ni embellie, ni minimisée, elle est intacte, mais sur puzzle. C’est très étonnant et agréable de reproduire une photo connue, de nos animaux en l’occurrence sur un puzzle. Habituellement un puzzle de chien est un puzzle lambda avec un chien que l’on ne connaît pas… Là c’est totalement différent, l’objectif n’étant pas de réaliser UN puzzle mais SON puzzle ! Des heures de recherches et de concentration pour un résultat largement à la hauteur de nos espérances ! On ne peut que valider à 100% le concept et le résultat !

Sachez enfin que si vous avez le moindre souci avec un puzzle, le service client de MonPuzzlePhoto ne vous abandonnera pas… Ils sont très réactifs à vos demandes et trouveront une solution idéale pour votre satisfaction.

Une idée cadeau qui tombe à pic ! Qualité des puzzles Prix raisonnables Service Clients Une idée cadeau qui tombe à pic ! MonPuzzlePhoto propose des puzzles personnalisés à partir de photos personnelles. Le résultat est étonnant ! User Rating: Be the first one !