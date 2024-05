Pourquoi les enfants aiment jouer avec de petits tracteurs ?

Les enfants aiment à recevoir des jouets pour Noël, leurs anniversaires, ou juste pour le plaisir de voir briller des étoiles dans leurs yeux. Avez-vous déjà demandé à un petit enfant ce qu’il souhaitait pour Noël ? Dans les réponses du bambin, se trouve souvent : un camion de pompier, une poupée, un vélo ou un tracteur ! Je vous parle ici de véritables jouets miniatures, que l’on peut pousser ou pour s’asseoir dessus, voire télécommandé, pas de tablettes et autres écrans. De vrais jouets quoi, ceux qui vont permettre à l’enfant de développer son imagination, de reproduire les moissons, ou de faire comme un proche, agriculteur.

Les machines à moteur fascinent

Les petits garçons comme les petites filles, d’ailleurs, aiment les jouets qui font du bruit et qui roulent. En effet, les gamins sont fascinés par les camions de pompiers, les ambulances et les tracteurs. Ces engins de couleur vive, avec leurs immenses roues colorées et les pneus qui dépassent allègrement la taille d’un enfant, fascinent. De plus, ils les observent dans les champs, réalisant le labour ou les moissons, parfois intéressés par la mécanique d’un tracteur ou son utilité. Avant trois ans, on pousse et on tire le tracteur, et on lui fait transporter de la farine, de la terre ou du riz dans sa remorque. Plus âgés, certains enfants essaient de comprendre le fonctionnement, de savoir à quoi sert une moissonneuse, et apprennent aussi l’importance du monde rural, des agriculteurs, de ceux qui les nourrissent.

Les enfants aiment imiter les adultes

Ceci n’est pas nouveau, les enfants apprécient de faire « comme les grands ». Un enfant ne vous a-t-il jamais demandé s’il pouvait conduire votre voiture, grimper dans un camion de pompier, ou monter dans un tracteur. En choisissant un engin agricole miniature sur ce site, l’enfant va pouvoir recréer des scènes de vie quotidienne. En observant les tracteurs dans les champs ou sur la route, ils développent un intérêt pour ces machines et cherchent à les reproduire à petite échelle dans leurs jeux. Généralement, ce sont les tracteurs avec remorques qui ont le plus de succès, car ils peuvent rouler dans la terre, et transporter toutes sortes de choses. Si votre enfant joue « au tracteur » : attention à vos platebandes et à vos massifs, il se peut qu’ils soient parfois « moissonnés », et ce serait bien dommage pour vos fleurs !

Prendre conscience de l’importance de l’agriculture

Lorsqu’ils jouent avec des engins agricoles miniatures, les enfants ont l’occasion d’explorer une variété de rôles et de scénarios liés à la vie agricole. En se mettant dans la peau d’un agriculteur, ils peuvent imaginer ce que cela signifie de semer, de récolter et de prendre soin des cultures. Ce faisant, ils développent leur compréhension des différentes tâches et des responsabilités concernées dans le travail agricole. De même, en se glissant dans le rôle d’un conducteur de tracteur, les enfants peuvent expérimenter la conduite de ce véhicule emblématique, apprenant ainsi sur les aspects pratiques de la conduite sur les champs et les routes.

Certains enfants seront plus pragmatiques et préférerons jouer au mécanicien avec des tracteurs miniatures, aidés d’un père, d’un grand-père, ou d’un ami agriculteur. Découvrir l’intérieur du tracteur, peut parfois les aiguiller sur une voie professionnelle, par exemple. Si vos enfants se passionnent pour le monde agricole, c’est peut-être aussi parce qu’ils ont conscience que les agriculteurs sont ceux qui nous nourrissent de viandes, de céréales, de lait, de légumes, et de fruits. Et, c’est probablement l’un des éléments les plus importants !