Êtes-vous un “Kidulte”, une grande personne qui s’amuse avec des jouets normalement destinés aux enfants ?

Savez-vous ce qu’est un « kidulte » ? Vous l’êtes peut-être sans savoir que cela s’appelle ainsi. Le mot « kidulte » est la contraction des mots kid et adult et désigne les adultes qui sont restés des enfants, ou plutôt des adultes qui investissent massivement dans les jouets ! Ces adultes, qui achètent des jouets pour leur propre consommation deviennent des cibles intéressantes pour les grandes marques de jouets. Lego s’est engouffré dans la brèche en proposant une rubrique jouets pour adultes… Et c’est d’ailleurs sur ce créneau que la firme danoise lance sa nouvelle campagne publicitaire. Mais alors, comment les kidultes boostent le marché du jouet mondial ?

LEGO en tête d’affiche !

Depuis très longtemps, la firme danoise propose des boîtes de jeu qui s’adressent aux adultes. Les Lego Technics ou les énormes boîtes Star Wars sont même réservées aux adultes. Elles contiennent des milliers de pièces minuscules qui ne doivent pas être confiées aux enfants. D’ailleurs, les dernières pièces ajoutées dans les LEGO Creator Expert n’attireraient même pas les enfants. Elles se destinent bien aux adultes comme la moto BMW M1000 ou encore le dernier en date, le magnifique Globe Terrestre… Cela change radicalement des petites boîtes destinées aux enfants non ?

Pourquoi les adultes achètent-ils des jouets ?

Nous parlons des LEGO, mais les adultes investissent aussi dans les BARBIE de collection ou les fameuses cartes POKEMON. Mais chez les kidultes, certains acheteurs ne s’amuseront pas avec leurs jouets… A moins de les acheter en deux exemplaires. Depuis quelques mois, l’investissement dans le jouet s’avère plus rentable que l’investissement dans l’art, l’or ou l’argent ! Les cours des jouets et notamment des LEGO augmentent bien plus vite que les cours des métaux précieux ou du marché de l’art.

La seule condition pour espérer connaître la prospérité avec des jouets est donc d’acheter deux boîtes… Une à construire ou pour jouer, et une autre à garder précieusement intacte comme un bas de laine pour le futur. En 2015 déjà, la boîte LEGO du Faucon Millénium commercialisée à 500€ en 2007 était estimée à 5000€. Plus les boîtes sont anciennes, rares et parfaitement conservées, plus elles gagnent de la valeur… Devenir riche grâce à des cartes Pokemon, des LEGO ou des poupées Barbie devient donc possible !

Quelques chiffres…

En 2021, le marché du jouet enregistrait une croissance de 3% d’achat par des personnes de plus de 12 ans. Et cela représenterait actuellement 26% du chiffre d’affaires du marché du jouet en France. Selon Frédérique Tutt, experte du jouet chez NPD, une société de marketing, cela représente environ 990 millions d’euros de recettes ! Ce n’est donc pas juste une goutte d’eau, mais bel et bien une cible à ne pas négliger. L’achat de jouet par (et pour) des adultes a doublé en 5 ans. Les jouets ayant connu les plus gros succès en 2021 sont les puzzles, que l’on a redécouvert pendant les confinements… Mais les LEGO ne sont pas en reste, puisqu’ils affichent une croissance de 23% sur le marché des kidultes. Et son concurrent direct PLAYMOBIL enregistre une augmentation de 10% en 2021. Certains adultes restent de grands enfants et les marques ne s’y trompent pas, l’offre pour adultes devient un enjeu stratégique et commercial pour l’avenir.