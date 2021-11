La startup Hover Store dévoile son avis sur les chiffres des trottinettes électriques

La startup HOVER STORE dévoile son avis sur les chiffres et statistiques du marché des Trottinettes électriques avec les derniers rapports ! Ces dernières années, le marché des trottinettes électriques a connu un véritablement boom et révolution des déplacements et cela aux quatre coins du monde.

Selon une étude publiée sur Statista, les marchés des trottinettes électriques aux Europe et en Amérique devraient atteindre 10 milliards d’euros, tandis que le seul marché de la Chine devrait atteindre 5 milliards d’euros. À l’échelle mondiale, le marché des trottinettes atteindra environ 25 milliards d’euros d’ici 2029. Au cours de la période comprise entre 2003 et 2019, pour exemple, le seul modèle de la marque Razor a vendu plus de 13 millions de trottinettes électriques.

Les trottinettes électriques et l’environnement

En général, les trottinettes électriques sont très bonnes pour l’environnement, car elles réduisent la nécessité d’utiliser une voiture et n’émettent pas de gaz à effet de serre. L’effet combiné de ces deux caractéristiques est non négligeable. Les voitures émettent des gaz à effet de serre, leur retrait des routes a donc déjà un impact positif sur l’environnement. En outre, moins il y a de voitures sur les routes, moins il y a d’embouteillages, ce qui a également un impact significatif sur la réduction de la pollution.

Une enquête menée auprès d’utilisateurs de trottinettes électriques à Paris, révèle que les trottinettes électriques sont susceptibles de remplacer les voitures pour plusieurs types de déplacements courants qui étaient auparavant effectués principalement en voiture.

Un modèle élaboré par l’Institute of Transportation Studies de l’université de Californie estime que les trottinettes électriques pourraient remplacer 32 % des trajets en covoiturage et 7,2 % des trajets en taxi. Une étude réalisée à Lyon, en région Rhône Alpes, révèle que 47 % des utilisateurs de trottinette ont remplacé un trajet en voiture par leur trottinette electrique.

Les statistiques de la trottinette électrique

Une étude réalisée en décembre 2019 a révélé que la majorité des utilisateurs de trottinettes électriques étaient des hommes à cette époque. Cependant, une autre étude de recherche réalisée en juillet 2020 a en fait révélé que les femmes avaient une vision plus favorable des trottinettes électriques que les hommes (72 % des femmes voyaient les trottinettes d’un œil favorable, contre 67 % des hommes). Une étude réalisée par Lime en juin 2019 a révélé que :

54% des utilisateurs de Trottinette déclarent un revenu annuel du ménage de 35 000 Euros ou moins.

1 utilisateur de Trottinette sur 4 est âgé de 36 ans ou plus

l’âge moyen des utilisateurs est de 31 ans

L’étude que nous avons mentionnée plus haut, celle du programme de mobilité constate que plus de 50 % des usagers avaient entre 25 et 44 ans, et qu’il y avait presque autant de femmes qui les utilisaient que d’hommes (à peu près autour de 55 % d’hommes et 45 % de femmes).

Il est fort probable que la trottinette électrique remplace peu à peu l’utilisation des voitures au quotidien notamment avec le soutien des vélos et des autres EDPM qui propose de véritable alternative face à la pollution et aux embouteillages.