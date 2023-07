Ces dernières années ont été marquées par la disparition de nombreux projets de développement d’avions supersoniques. Contrairement à cela, Boom Supersonic a pu résister avec son programme Overture. Pour rappel, en 2017, cet avionneur a dévoilé sa vision de construire des appareils qui voleront à une vitesse supérieure à celle du son. En 2020, il a présenté le démonstrateur XB-1 à l’échelle d’un tiers. Le premier vol de ce prototype est prévu pour cette année, après deux reports successifs en 2021 et en 2022. Certaines grandes compagnies comme United Airlines, American Lines et Japan Airlines se montrent grandement intéressées par ce projet. Au total, le constructeur a déjà reçu 130 commandes et précommandes. En dépit de ces faits, les médias restent sceptiques sur le retour potentiel des appareils supersoniques dans le transport aérien. Ils remettent en cause la compatibilité de ces unités au marché, leur coût élevé, leur impact environnemental, etc. Mais pour confirmer la réalisation de ce programme, le PDG Scholl leur a délivré plusieurs nouvelles informations concernant les partenariats et les caractéristiques de l’avion. Explications.

De nouveaux accords de partenariat ont été annoncés

Cet avionneur américain a participé au salon de l’aéronautique et de l’espace de Paris, édition 2023. C’était une occasion, pour lui, d’informer la presse sur l’avancement de son projet de construction d’avions de ligne supersonique. L’entreprise a ainsi répondu aux polémiques autour de ce programme ambitieux. Lors de cette conférence, Scholl a annoncé les nouveaux partenaires internationaux du constructeur. La société Aernnova, spécialisée dans la conception et la construction d’aérostructures, sera le fournisseur d’ailes en composite.

Le groupe Leonardo assurera la conception et la fabrication des sections du fuselage. Il prendra également en charge l’ingénierie pour l’intégration des composants structurels du fuselage. La société Aciturri participera aussi à ce projet en approvisionnant les empennages. D’ailleurs, le PDG de Boom a abordé la collaboration de l’avionneur avec Dimensional Energy & Air Company afin de fournir dix millions de gallons (37 850 000 l) de carburant d’aviation durable par an. Cet accord permettra de réduire considérablement les émissions de CO2 des avions Overture.

Plusieurs innovations intégreront l’avion supersonique de Boom

Lors de cette réunion d’information, Scholl a présenté des schémas du train d’atterrissage, des systèmes de vol, de l’avionique et de certains éléments du moteur. Il a dévoilé la maquette à l’échelle d’un tiers du moteur Symphony. Doté d’une soufflante de 183 cm, le turboréacteur à double flux propulsera l’appareil d’approximativement 16 t. Le PDG a également expliqué que la durée de vie de cette motorisation innovante est supérieure d’environ 25 % à celle des moteurs d’avions supersoniques militaires actuels. En plus, son coût d’exploitation est inférieur de 10 %.

De nombreuses autres technologies avancées seront incluses aux appareils Overture. En effet, le groupe motopropulseur serait compatible au carburant d’aviation durable. Afin de passer en mode supersonique en toute sécurité, le centre de gravité de l’appareil pourrait être modifié grâce au déplacement du système d’alimentation en carburant. Outre cela, les trois systèmes hydrauliques permettront d’éviter tout danger en cas de défaillance. L’entreprise a aussi parlé de l’architecture singulière des ailes de ses futurs aéronefs, garantissant d’excellentes performances de vol.

Le planning de cet avionneur

Cette entreprise prévoit de lancer la chaîne d’approvisionnement dès 2024. Elle pense ainsi pouvoir commencer la production d’avions supersoniques Overture en 2025. Si tout se passe bien, les tests seront effectués en 2027. Par ailleurs, le constructeur ambitionne d’obtenir la certification de type et de réaliser les premiers vols commerciaux à grande vitesse à l’horizon de 2029. Plus d’informations : Boomsupersonic.com