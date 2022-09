Mission DART : la NASA veut utiliser un vaisseau “bélier” pour dévier un astéroïde

Les astéroïdes sont des corps rocheux qui orbitent en général autour d’un astre comme le Soleil et restent confinés au sein d’une ceinture. Cependant, il arrive parfois que certains sortent de cette zone pour changer de trajectoire et devenir ainsi un danger potentiel pour la Terre. Pour faire face à ce genre de situation, la NASA a mis en place la mission DART. Celle-ci entre dans le cadre d’une collaboration internationale qui vise à protéger notre planète de futurs impacts.

La fusée SpaceX Falcon 9 transportant le vaisseau spatial de la mission DART (Double Asteroid Redirection Test) a quitté la Terre le 24 novembre 2021. L’engin est censé impacter la lune de l’astéroïde Didymos le 26 septembre prochain. Il convient de noter que cet astre ne représente aucun danger pour la Terre. Le programme DART vise seulement à tester l’efficacité d’un dispositif de défense planétaire dans le cas où une menace future se présenterait.

Actuellement, l’engin spatial de la mission DART se dirige vers la lune de Didymos connue sous le nom de Dimorphos. Récemment, il a réussi à avoir un aperçu de sa cible grâce à la caméra de navigation DRACO (Didymos Reconnaissance and Asteroid Camera for Optical). L’image a été prise à une distance d’environ 20 millions de kilomètres par rapport à l’astéroïde. Selon la NASA, le vaisseau effectuera une dernière manœuvre le 25 septembre. Ladite manœuvre sera encore contrôlée par l’équipe de navigation.

Mais une fois que Dimorphos se trouvera dans un rayon d’à peu près deux kilomètres, l’appareil ajustera sa trajectoire de manière autonome jusqu’à la collision. Il devrait frapper sa cible à plus de 24 000 km/h, ce qui permettrait de tester la théorie de l’impacteur cinétique. « Le but d’un impacteur cinétique est d’enfoncer un vaisseau spatial dans un astéroïde cible, puis de modifier son orbite autour du Soleil », a expliqué Andy Rivkin, astronome au Johns Hopkins Applied Physics Laboratory.