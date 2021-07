Et si ce n’était pas un astéroïde ou une comète qui avait exterminé les dinosaures ?

Nous pensons à peu près tous que les dinosaures ont disparu de la Terre à la suite de la chute d’un astéroïde ! C’est en tout cas ce que l’on entend le plus souvent. Pourtant il semblerait que cette théorie ne soit pas plausible.

Selon une étude récente, les dinosaures étaient déjà en voie d’extinction avant même que l’astéroïde ne percute la Terre ! Ce seraient en fait les changements climatiques et écologiques déjà, qui auraient signé la mort des dinosaures. Essayons alors de comprendre comment les dinosaures ont disparu de la Terre s’ils n’ont pas été tués par un astéroïde !

De probables causes de disparition

De nombreuses personnes pensent que si l’astéroïde n’avait pas touché terre, les dinosaures existeraient encore aujourd’hui. En fait, leur disparition serait liée à cinq événements distincts. Ce qui veut dire que même si l’astéroïde n’avait pas frappé la Terre, nous ne verrions plus aujourd’hui de Tyrannosaure ou Diplodocus se promener dans les champs !

Une théorie finalement assez simple

L’astéroïde qui percuta la Terre il y a 66 millions d’année serait donc plutôt le « coup de grâce » pour les dinosaures. Mais il ne serait pas à l’origine de leurs disparitions. Partons du principe que les dinosaures, quand ils sont devenus terrestres ont trouvé une Nature nourricière et de la végétation à foison. Pendant près de 100 millions d’années, ils se sont donc nourris de cette végétation, ont grandi, grossi jusqu’à atteindre des tailles gigantesques. Et ils ont consommé de plus en plus de nourriture, laissant place à des forêts dévastées. L’homo sapiens n’avait alors aucune place à cette époque.

Le mythe de l’astéroïde

Même si l’on ne sait pas vraiment ce qui est tombé sur Terre à cette époque, on sait que cet objet venu des cieux a modifié le climat. Et ce serait ce changement de climat brutal qui aurait mené à l’extinction des dinosaures, pour laisser place aux mammifères. En réalité, les dinosaures seraient déjà allés sur la voie de l’extinction bien avant la chute de l’objet venu du ciel.

La sélection naturelle ?

Et si l’extinction des dinosaures était en fait uniquement due au manque de nourriture ? Imaginez qu’un diplodocus pouvait consommer un arbre entier en une seule journée… Ou qu’un Tyrannosaure, devait engloutir des dizaines de kilos de viandes pour calmer son appétit. Les dinosaures se reproduisant, la nourriture vînt alors à manquer… Et les dinosaures ne trouvant plus de quoi se nourrir mourraient de faim. Selon certains experts, les dinosaures déclinaient depuis 10 millions d’années, avant l’arrivée de l’astéroïde.

Le changement climatique en cause

Dans un article paru sur le site The Conversation, on apprend que la Terre a connu un refroidissement de 7 à 8° brutalement à cette époque. En période plus chaude, se créaient des activités volcaniques qui augmentaient la température sur la Terre.

Quand la Terre a commencé à vraiment se refroidir, les dinosaures auraient commencé à décliner. En effet, ces animaux n’avaient selon les experts aucun moyen de réguler leurs températures corporelles… Et donc mourraient de froid. Le changement climatique aurait également entraîné une baisse de la nourriture à disposition (végétation). Ce qui a également contribuée à l’extinction des dinosaures.

L’astéroïde ou la météorite de 12 kilomètres de diamètre aurait donc bien terminé d’exterminer les dinosaures… Mais si l’on en croit ces différentes études, elle ne serait pas la seule responsable de leur disparition… Elle aurait été ce qui leur a donné le coup de grâce, en tuant les derniers spécimens restants sur Terre !