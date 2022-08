Abandon d’animaux : la France est ENCORE et une nouvelle fois championne d’Europe cette année…

Comme chaque année à cette époque, il est une chose qui, malheureusement, ne diminue pas: Les abandons d’animaux de compagnie sont légion à l’époque des vacances, et comme chaque année, les refuges débordent, les chats sont lâchés dans la nature, les chiens attachés à des poteaux… Ce sont près de 60 000 animaux abandonnés sur les routes chaque été. Et 100 000 abandons en tout dans l’année ! Et nous sommes encore, en France, les tristes champions d’Europe des abandons… Les refuges animaliers et associations alertent sur les abandons, l’Etat durcit les sanctions, mais cela ne semble rien changer. Outre l’inhumanité d’abandonner un animal, que risque-t-on pénalement ? On vous explique !

Des chiffres hallucinants !

Depuis le 21 juin 2022, premier jour de l’été, 11461 animaux ont été abandonnés uniquement à la SPA; on ne compte donc pas les autres refuges animaliers. 8000 bêtes, rien qu’en juillet, ont découvert les cages d’un refuge et l’horrible attente de l’adoption. C’est encore 11% de plus que l’an dernier à la même époque ! Et la SPA ne dispose que de 7000 « places ». Faites le compte: les refuges sont saturés et débordent ! Sandrine Weltman, directrice de la SPA, explique même que cette année, ils sont obligés de créer des listes d’attente pour laisser un animal… Du jamais vu ! Jacques-Charles Fombonne, président de la SPA, explique que les achats impulsifs comme le petit chien pour Noël et les adoptions massives lors des confinements y sont pour beaucoup dans ces chiffres désastreux.

Quelles sanctions pour avoir abandonné son animal ?

Sur le site Gouvernement.fr, voici de quoi est passible l’auteur(e) de l’abandon d’un animal : Abandonner un animal est un acte de cruauté et de maltraitance, aujourd’hui passible de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. Abandonner un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité est considéré en France comme un délit. L’abandon peut, en outre, être assorti d’une interdiction de détenir un animal, mais également d’une interdiction d’exercer l’activité professionnel qui a permis de préparer ou d’effectuer un abandon.

Cette interdiction de détenir un animal est donnée pour une durée maximale de 5 ans. Attention, si l’abandon a été fait sciemment, comme en l’attachant à un arbre ou en le laissant sur le bord d’une route, cela constitue des circonstances aggravantes et la peine passe à 4 ans d’emprisonnement et 60 000€ d’amende. Enfin, si l’animal abandonné dans de telles circonstances venait à décéder, la peine peut monter à 5 ans de prison et 75 000€ d’amende ! Voici ce que dit la loi… Mais ces peines ne sont que très rarement effectuées malheureusement. Les associations militent pour que ces lois se durcissent encore et surtout, soient réellement appliquées.

Pensez à identifier votre animal avec Petlink !

En France, une loi oblige les propriétaires de chats et de chiens à identifier leurs animaux par puce électronique. Cette obligation concerne :

Les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de 4 mois;

Les chats nés après le 1er janvier 2012 âgés de plus de 7 mois.

Tout propriétaire de chien ou de chat non-identifié encourt une amende de 750€. Vous pouvez aussi doubler l’identification de votre animal par une médaille Petlink, qui permettra d’identifier votre animal avec un simple QR Code depuis un smartphone… Ces médailles, vendues 10€ pour les modèles en plastique et reliées à la puce ICAD de votre animal, vous permettront de le retrouver plus vite s’il venait à s’enfuir.